Про це "РБК-Україна" повідомили поінформовані джерела.

Дивіться також Зеленський назвав ідеальний формат мирних переговорів з Росією

Коли та хто може "втихомирити" війну?

Джерела медіа заявили, що на Банковій не виключають кінець гарячої фази війни в Україні до виборів у Конгрес США 3 листопада 2026 року.

Ми припускаємо, що американці мають намір спробувати все "втихомирити" до їхніх виборів восени,

– сказав співрозмовник.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Він зазначив, що завдяки рекордним втратам окупантів та сповільненню їхнього наступу вперше за довгий час інерційний сценарій війни грає на користь України. Це й пояснює слова президента Володимира Зеленського про шанс на кінець гарячої фази війни приблизно до листопада.

"Карти", у відсутності яких Трамп дорікав Україні, Київ має давно. Але зараз країна проводить планомірні комбінації, що заганяють ворога в глухий кут,

– йдеться у матеріалі.

За даними видання, американська сторона продовжує робочі контакти. А Дональд Трамп може серйозно взятися за питання завершення війни в Україні через ризик програшу республіканців.

До того ж звертають увагу на те, що найближчим часом США все ж якось врегулюють ситуацію на Близькому Сході. Відтак в американських спецпредставників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з'явиться можливість повернутись до питання України.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський назвав найсильнішою переговорною позицією, коли б за столом одночасно зустрілись Україна, Росія, США та Європа. Проте після початку війни на Близькому Сході американці змістили свою увагу, через що виникла пауза у переговорах.

Ключовими чинниками ймовірних переговорів український лідер назвав військову ситуацію, економічний та санкційний тиск на Росію. На його думку, до зими сторони мають "знайти спосіб, дипломатичний шлях, сісти та поговорити".