Про це "РБК-Україна" повідомили поінформовані джерела.
Коли та хто може "втихомирити" війну?
Джерела медіа заявили, що на Банковій не виключають кінець гарячої фази війни в Україні до виборів у Конгрес США 3 листопада 2026 року.
Ми припускаємо, що американці мають намір спробувати все "втихомирити" до їхніх виборів восени,
– сказав співрозмовник.
Він зазначив, що завдяки рекордним втратам окупантів та сповільненню їхнього наступу вперше за довгий час інерційний сценарій війни грає на користь України. Це й пояснює слова президента Володимира Зеленського про шанс на кінець гарячої фази війни приблизно до листопада.
"Карти", у відсутності яких Трамп дорікав Україні, Київ має давно. Але зараз країна проводить планомірні комбінації, що заганяють ворога в глухий кут,
– йдеться у матеріалі.
За даними видання, американська сторона продовжує робочі контакти. А Дональд Трамп може серйозно взятися за питання завершення війни в Україні через ризик програшу республіканців.
До того ж звертають увагу на те, що найближчим часом США все ж якось врегулюють ситуацію на Близькому Сході. Відтак в американських спецпредставників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з'явиться можливість повернутись до питання України.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський назвав найсильнішою переговорною позицією, коли б за столом одночасно зустрілись Україна, Росія, США та Європа. Проте після початку війни на Близькому Сході американці змістили свою увагу, через що виникла пауза у переговорах.
Ключовими чинниками ймовірних переговорів український лідер назвав військову ситуацію, економічний та санкційний тиск на Росію. На його думку, до зими сторони мають "знайти спосіб, дипломатичний шлях, сісти та поговорити".