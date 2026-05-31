Україна разом із партнерами має використати цей період до наступної зими для пошуку формату діалогу. Про це він заявив в інтервʼю для CBC News.

Що відомо про "вікно для переговорів"?

Зеленський заявив, що починаючи з грудня 2025 року Росія почала втрачати ініціативу на фронті та дедалі частіше зазнає значних втрат.

Глава держави наголосив, що ця тенденція може створити умови для дипломатичного врегулювання війни, якщо міжнародний тиск на Кремль буде посилюватися.

Так, це правда, що протягом цього періоду часу – я можу сказати трохи більше. З грудня – це почалося у грудні 2025 року, Росія почала втрачати ініціативу на полі бою. І з цієї точки зору я поділився цією інформацією з нашими американськими партнерами. Я сказав їм у січні, що, на мою думку, у нас є вікно для переговорів, тому що кожного місяця вони втрачатимуть все більше людей, і вони втратять ініціативу на полі бою,

– заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що ключовим чинником можливих переговорів є не лише військова ситуація, а й економічний і санкційний тиск на Росію з боку США та Європи.

"Тепер у нас є цей період часу до зими. Тому я думаю, що до зими нам потрібно знайти спосіб, дипломатичний шлях, сісти та поговорити. Але це залежить від тиску на Путіна, тиску в його суспільстві, і я думаю, що він зростає, тиску санкцій – не скасовувати їх, а запроваджувати більше", – наголосив президент.

За словами Зеленського, Росія дедалі частіше компенсує втрати масованими атаками, однак не може досягати значного територіального просування. Він зазначив, що зараз формується часовий проміжок до зими, який може стати вирішальним для запуску дипломатичних процесів.

Президент також наголосив, що потенційний переговорний формат має бути погоджений Україною та європейськими партнерами. Серед можливих учасників він згадав Велику Британію, Францію та Німеччину, а також країни Північної Європи й Туреччину як можливого посередника.

Водночас Зеленський підкреслив, що будь-який діалог можливий лише за умови готовності Росії до переговорів і припинення агресії.

Який ще фактор може змусити Росію сісти за стіл переговорів?

Зеленський заявив, що Росія щомісяця зазнає масштабних втрат на фронті, які становлять десятки тисяч військових. За його словами, йдеться приблизно про 30 – 35 тисяч російських солдатів на місяць, що є "величезною кількістю".

Такі показники пов’язані зі збільшенням інтенсивності російських штурмів на українських позиціях. Водночас Росія змушена проводити мобілізацію у майже співставних обсягах, щоб компенсувати втрати особового складу.

Зеленський зазначив, що це створює для Кремля серйозну проблему дефіциту людей на фронті. За його словами, російська армія поступово наближається до кадрової кризи через постійне виснаження ресурсів.

Саме зростання втрат і нестача військових можуть змусити Росію до діалогу. Він також додав, що ситуація свідчить про поступове виснаження наступального потенціалу російських військ.