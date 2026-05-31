Глава держави вважає, що саме кадрові проблеми, разом із санкційним тиском Заходу, можуть змусити Кремль шукати дипломатичний вихід із війни. Про це він заявив в інтервʼю для CBC News.

Що змусить Росію погодитись на переговори?

Зеленський висловив переконання, що Росія поступово наближається до серйозної кадрової кризи через величезні втрати на полі бою та постійну необхідність поповнювати особовий склад.

За словами глави держави, російське військове командування продовжує збільшувати кількість сил, які залучаються до штурмових дій проти українських військ. Саме це, на його думку, є однією з причин надзвичайно високих втрат російської армії.

Навіть зараз у них є втрати. 30, 35 000 солдатів, російських солдатів, на місяць. І це величезна кількість втрат. Насправді ми збільшили цю кількість, ми... я маю на увазі, вони збільшують кількість, щоб атакувати нас, і тому кількість втрат дуже велика. І щомісяця, ви повинні знати, що вони мобілізуються, я думаю, однакова, дуже порівнянна кількість з втратами, тому це проблема для них, дефіцит людей. І вони на шляху до великої кризи з людьми, я думаю, що всі ці речі підштовхнуть їх до діалогу,

– сказав Зеленський.

Російське керівництво вже змушене витрачати дедалі більше ресурсів на компенсацію втрат, а можливості для нескінченного нарощування людського ресурсу не є необмеженими. На думку Зеленського, ситуація на фронті поступово змінюється не на користь Росії.

Глава держави нагадав, що ще раніше попереджав партнерів про можливість виникнення вікна можливостей для дипломатичних переговорів. Президент зазначив, що тенденції на полі бою свідчать про поступове виснаження російського наступального потенціалу.

"Починаючи з грудня Росія почала втрачати ініціативу на полі бою. У січні я сказав нашим американським партнерам: "Вважаю, що є вікно для переговорів, бо щомісяця Росія втрачатиме все більше і більше своїх військ". Зараз вони не можуть окупувати за місяць більше території, ніж ми звільняємо. Тому я вважаю, що нам потрібно знайти дипломатичний шлях – сісти й говорити – до початку наступної зими. Але це залежить від внутрішнього тиску на Путіна з боку його суспільства, а також від санкційного тиску США та Європи на Росію", – сказав глава держави.

Водночас Зеленський підкреслив, що самі по собі втрати не гарантують готовності Кремля до компромісів. На його думку, важливим чинником залишається економічний і політичний тиск на Росію, який має посилюватися з боку західних партнерів України.

Президент також дав зрозуміти, що перспектива переговорів безпосередньо залежить від того, наскільки відчутними для російського суспільства та влади стануть наслідки війни. Саме поєднання військових втрат, санкційного тиску та внутрішніх проблем може створити умови для реального дипломатичного процесу.

Зеленський вкотре наголосив, що Україна зацікавлена у справедливому завершенні війни та досягненні миру, однак для цього Росія повинна відчути реальну ціну продовження агресії.

Що ще відомо про колосальні втрати росіян?

Втрати російської армії на полі бою суттєво зросли та, за оцінками українських посадовців, демонструють тенденцію до подальшого збільшення.

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що у 2025 році російські війська втрачали в середньому 67 солдатів на кожен квадратний кілометр захопленої території. Уже на початку 2026 року цей показник зріс у кілька разів і досяг пікових значень понад 200 осіб на кілометр просування.

Зокрема, у січні втрати становили близько 165 військових, у лютому – 244, а в березні – 254. У квітні показник дещо знизився до 179 осіб на квадратний кілометр, однак загальний рівень втрат залишився високим.

За словами Федорова, однією з ключових причин зростання втрат є активний розвиток українських безпілотних систем. Окрему роль також відіграли заходи з обмеження використання російськими підрозділами супутникового зв’язку. Українські сили застосовують ударні дрони середньої дальності, які уражають логістику та перешкоджають штурмовим діям противника.

Загалом, за даними різних оцінок, Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила понад мільйон військових. Українська сторона підкреслює, що такі показники свідчать про високу ціну російського наступу та поступове виснаження її бойового потенціалу.