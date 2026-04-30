Своей реакцией на слова короля, французский президент поделился в соцсети X.
Что сказал Макрон?
Напомним, что в понедельник, 27 апреля, король Великобритании Чарльз III совершил, первый с 2007 года, визит в Соединенные Штаты, посвященный 250-летию страны. Там он остро подколол Трампа, припомнив его заявление о роли США во Второй мировой войне.
Господин президент, вы недавно говорили, что если бы не Соединенные Штаты, европейские страны разговаривали бы на немецком. Осмелюсь сказать, что если бы не мы – вы разговаривали бы на французском,
– иронично заявил король Британии.
Не упустил шанса подшутить над Трампом и Президент Франции Эммануэль Макрон. Он прокомментировал слова Чарльза III, иронично заявив, что это было бы "шикарно".
Что известно о неоднозначных заявлениях Трампа?
В марте этого года, во время встречи с новым премьером Японии в Овальном кабинете журналисты поинтересовались у Трампа, почему он не предупредил союзников о военной операции в Иране. Он в ответ пошутил о Перл-Харборе.
Также, когда Великобритания сначала отказалась предоставить американцам свои базы во время военной операции против Ирана, Трамп раскритиковал Кима Стармера. Он заявил, что британский премьер-министр – не Уинстон Черчилль.
Оскорбительные заявления Трамп бросал и в сторону президента Франции. Он высмеял Эммануэля Макрона из-за инцидента с его женой, упомянув об ударе в челюсть.