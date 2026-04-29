Промовисте фотопорівняння з'явилося в інстаграмі HELLO! Magazine.

Що відомо про візити Чарльза III?

Король Чарльз III відвідував Білий дім тричі:

  • у 1970 році – під час зустрічі з Річардом Ніксоном,
  • у 2015 році – під час зустрічі з Бараком Обамою,
  • у 2026 році – під час нинішнього візиту, де він зустрівся з Дональдом Трампом.

Ці три зустрічі охоплюють 56 років історії – і водночас демонструють зміни не лише в політиці, а й у символічному центрі американської влади.

Як змінився Овальний кабінет?

Журналісти британського видання опублікували колаж із трьох світлин, на яких Чарльз зображений разом із президентами у різні роки. За цей час Овальний кабінет зберіг загальну структуру та впізнаваний стиль але змінював декор, кольорову гаму та деталі інтер'єру залежно від адміністрації.

  • Президентство Річарда Ніксона

На знімку 1970 року простір виглядає доволі стримано і навіть трохи холодно. У кімнаті мінімум деталей: прості крісла, майже відсутній декор, усе виглядає функціонально і офіційно. Це створює відчуття дистанції – ніби головне тут не люди, а сама інституція влади.

  • Президентство Барака Обами

Фото 2015 року із зустрічі з Бараком Обамаою вже зовсім інше за настроєм. Кабінет стає теплішим і більш "живим". На фото ми бачимо лампи, картини, декоративні елементи, м'які кольори. Простір виглядає більш обжитим, а самі учасники – розслабленішими. Складається враження відкритості й діалогу, ніби це вже не тільки місце для офіційних рішень, а й для спілкування.

  • Президентство Дональда Трампа

Найсвіжіше фото 2026 року, де Чарльз III зустрічається з Дональдом Трампом, демонструє ще одну трансформацію. Інтер'єр стає значно пишнішим: багато золотих деталей, декору, виразні акценти на каміні та стінах. Простір виглядає більш насиченим і навіть трохи демонстративним. У кадрі також більше людей, що додає відчуття певної "сценічності" – ніби це вже не просто робоча зустріч, а подія, яку важливо показати.

Цікава деталь! Як зазначає Business Insider, після повернення до Білого дому Дональд Трамп фактично перезібрав візуальну мову Овального кабінету під себе – і головний мотив тут очевидний: золото. Навіть традиційні деталі інтер'єру, як-от камін чи карнизи, отримали виразний золотий акцент. У результаті стриманий класичний кабінет змінюється на простір, де домінує ціла колекція блискучих декоративних об'єктів.

Що відомо про візит британського монарха до США?

Візит Чарльза III розпочався 27 квітня у Вашингтоні. У програмі:

  • зустрічі з американським керівництвом
  • поїздки до Нью-Йорка та Вірджинії
  • виступ перед обома палатами Конгресу.

28 квітня король звернувся до законодавців і наголосив на важливості підтримки України. Після завершення американської частини туру Чарльз III вирушить на Бермудські острови – він стане першим британським монархом, який відвідає цю заморську територію.