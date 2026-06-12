Об этом чиновник сообщил на платформе X вечером 11 июня.

Смотрите также В Великобритании избрали нового министра обороны: Стармер назвал имя

В своем обращении к премьер-министру Карнс отметил, что предложенный правительством план инвестиций в оборону является недостаточно масштабным и не обеспечивает надлежащего финансирования для вызовов, стоящих перед Великобританией.

Как морской пехотинец, я видел, как выглядит война сегодня. Я разговаривал с теми, кто видел ее вблизи в Украине. Урок неприятен и однозначен. Характер конфликта меняется быстрее,, чем наши закупки могут за ним успевать. Мы все еще покупаем вооружение,, пригодные для прошлой войны,, тогда как наши противники вооружаются для следующей,

– заявил экс-заместитель.

Карнс заявил, что во время работы в правительстве прилагал все усилия, чтобы донести свою позицию. В то же время, по его словам, на Даунинг-стрит его не услышали, поэтому он решил уйти с поста заместителя министра по вопросам вооруженных сил.

Напомним, что 11 июня британский министр обороны Джон Хили подал в отставку из-за несогласия с планами правительства относительно оборонных расходов, которые, по его мнению, не соответствуют уровню угроз, с которыми столкнулась страна.

А уже в пятницу, 12 июня, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил имя нового министра обороны – им стал министр безопасности в Министерстве внутренних дел Дэн Джарвис.