Про це посадовець повідомив на платформі X ввечері 11 червня.

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У своєму зверненні до прем'єр-міністра Карнс зазначив, що запропонований урядом план інвестицій в оборону є недостатньо масштабним і не забезпечує належного фінансування для викликів, які стоять перед Великою Британією.

Як морський піхотинець, я бачив, як виглядає війна сьогодні. Я розмовляв з тими, хто бачив її зблизька в Україні. Урок є неприємним і однозначним. Характер конфлікту змінюється швидше, ніж наші закупівлі можуть за ним встигати. Ми все ще купуємо озброєння, придатне для минулої війни, тоді як наші супротивники озброюються для наступної,

– заявив ексзаступник.

Карнс заявив, що під час роботи в уряді докладав усіх зусиль, щоб донести свою позицію. Водночас, за його словами, на Даунінг-стріт його не почули, тому він вирішив піти з посади заступника міністра з питань збройних сил.

Нагадаємо, що 11 червня британський міністр оборони Джон Гілі подав у відставку через незгоду з планами уряду щодо оборонних витрат, які, на його думку, не відповідають рівню загроз, з якими зіштовхнулася країна.

А вже у п'ятницю, 12 червня, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив ім'я нового міністра оборони – ним став міністр безпеки у Міністерстві внутрішніх справ Ден Джарвіс.