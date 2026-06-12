Звернення прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера цитує видання Sky News.

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Прем'єр повідомив, що Ден Джарвіс замінив Джона Гілі на посаді міністра оборони.

Мій перший обов'язок – забезпечувати безпеку британського народу, і я завжди робитиму все необхідне для захисту нашої національної безпеки. Я радий призначити Дена Джарвіса міністром оборони, оскільки ми зміцнюємо наші збройні сили та протидіємо дедалі більшим загрозам, з якими стикається наша країна,

– оголосив прем'єр-міністр Стармер.

Що відомо про Дена Джарвіса?

Новий глава Міноборони Джарвіс має як політичний, так і військовий досвід. Відомо, що він є депутатом британського парламенту з 2011 року. У 2018 – 2022 роках новообраний міністр обіймав посаду мера Південного Йоркширу.

Після перемоги лейбористів на виборах 2024 року Джарвіса призначили міністром безпеки у Міністерстві внутрішніх справ, де він й працював до нового призначення.

До початку політичної кар'єри він понад 10 років служив у парашутному полку британської армії та брав участь міжнародних місіях у Косові, Сьєрра-Леоне, Іраку та Афганістані.

Що цьому передувало?

11 червня прем'єр Стармер повідомив, що міністр оборони Джон Гілі подав у відставку. Це сталось на тлі повідомлення про значні проблеми Британії у флоті після того, як 5 підводних човнів країни вийшли з ладу та застрягли у портах.

Тоді виникли сумніви щодо здатності Британії оперативно реагувати на загрози з боку Росії у морі.

Гілі пояснив, що без належної програми інвестицій в оборону він був змушений ухвалювати рішення, які можуть знизити боєздатність британських сил й разом із тим збільшити ризики для військових і зробити країну менш безпечною.