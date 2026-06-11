Про це він написав на своїй сторінці в X.

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Як пояснив свою відставку Гілі?

За словами Гілі, без належної програми інвестицій в оборону він змушений ухвалювати рішення, які можуть знизити боєздатність британських сил, збільшити ризики для військових і зробити країну менш безпечною.

Гілі нагадав, що необхідність посилення оборони Стармер раніше визнавав, зокрема під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Ви не змогли, а Казначейство не бажало виділити ресурси, необхідні країні для захисту країни в цей час зростання загроз,

– звернувся до прем'єра Гілі.

Він зазначив, що фінансовий план розвитку оборони, який отримав у повному обсязі в понеділок, 8 червня, "значно не відповідає вимогам оборони та країни в цей небезпечний час".

Водночас міністр перерахував досягнення за майже 2 роки на посаді, якими пишається:

взяли на себе міжнародне лідерство в інтересах України разом з Коаліцією охочих та Контактною групою з питань оборони України,

зробили Велику Британію провідним голосом Європи в НАТО,

збільшили інвестиції в оборону до 2,5% ВВП на 3 роки раніше, ніж очікувалося,

розпочали найглибші оборонні реформи за 50 років,

виграли найбільші за десятиліття експортні угоди Великої Британії на оборонну продукцію,

опублікували перший у своєму роді Стратегічний огляд оборони,

забезпечили Збройним Силам Великої Британії найбільше підвищення зарплати за майже 20 років,

підвищили військовий моральний дух,

перезавантажили відносини з європейськими союзниками,

підписали важливі оборонні угоди з Німеччиною, Норвегією та Францією.

До слова, нещодавно повідомлялося про проблеми Великої Британії у флоті. У The Telegraph писали, що усі 5 британських підводних човнів вийшли з ладу і застрягли в портах.

Це викликало занепокоєння щодо здатності Великої Британії оперативно реагувати на зростання активності Росії в морі.