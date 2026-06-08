Про це заявив колишній капітан атомного підводного човна Райан Ремсі у коментарі для The Telegraph.

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Яка ситуація з підводними човнами Британії?

Ремсі наголошує, що ситуація робить Велику Британію "беззубою" у військово-морському сенсі. Він зазначив, що російська активність у морі зросла приблизно на третину за останній рік, тоді як британські субмарини фактично не можуть виходити в море.

Ми виглядаємо безсилими. Росіяни знають, що ми не можемо вивести підводні човни в море… Ця проблема приховувалася десятиліттями,

– заявив Райан Ремсі.

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За підтвердженням ВМС Британії, декілька субмарин проходять планові ремонтні роботи, тоді як інші перебувають на обслуговуванні після тривалих виходів у море. Зокрема, підводний човен HMS Anson нещодавно завершив багатомісячне плавання та повернувся до бази.

Крім того, Ремсі застеріг, що тривалі простої можуть впливати на підготовку екіпажів. За його словами, обмежений час у морі призводить до втрати важливих навичок, необхідних для повноцінної бойової готовності.

Зазначимо, підводні човни класу Astute є ключовим елементом британської системи стримування. Вони призначені для виявлення російських підводних човнів, захисту стратегічних сил, зокрема носіїв ядерних ракет типу Vanguard, а також авіаносців HMS Queen Elizabeth і HMS Prince of Wales.

Загальна вартість програми становить близько 12,2 мільярда фунтів стерлінгів, а самі субмарини вважаються одними з найсучасніших у світі. За даними ВМС, російські підводні човни нібито жодного разу не змогли виявити їх за допомогою гідролокатора.

Нагадаємо, Велика Британія повідомляла про приблизно 30% зростання активності російських військово-морських сил у своїх водах та північній частині Атлантики. Російські підводні човни здійснюють приховані операції поблизу узбережжя в Атлантичному регіоні.

Крім того, понад 200 підсанкційних танкерів, що транспортують нафту, перетинають її виключну економічну зону. Для цього російський військовий корабель протягом кількох місяців перебуває в районі Ла-Маншу, супроводжуючи ці судна.