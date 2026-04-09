Глава Кремля Володимир Путін відправив підводні човни до районів розташування підводних кабелів і трубопроводів Великої Британії, однак операцію вдалося викрити. Про це заявив міністр оборони країни Джон Гілі, передає Sky News.
Дивіться також "Нехай це буде для них сюрпризом": Москва погрожує Лондону через дозвіл на затримання танкерів
Що розповіли у Лондоні про таємну операцію Кремля?
За даними британських військових, у водах Атлантичного океану зафіксували три російські судна:
- ударний підводний човен класу "Акула",
- два спеціалізовані апарати Головного управління глибоководних досліджень Росії.
Раніше також виявляли розвідувальний корабель "Янтар".
Зверніть увагу! Підводний човен проєкту 941 "Акула" (клас "Тайфун" за класифікацією НАТО) – це найбільший у світі атомний ракетоносець, створений у СРСР для протидії США, який може нести балістичні ракети та діяти автономно, зокрема під арктичним льодом. Водночас "Янтар" – російський розвідувальний корабель, призначений для шпигунства за підводною інфраструктурою, зокрема кабелями, і оснащений глибоководними апаратами.
Британські сили разом із союзниками понад місяць відстежували активність російських субмарин із моря та повітря. До операції залучили понад 500 військових, а контроль здійснювали за допомогою кораблів і патрульної авіації. За словами Гілі, російські судна діяли в межах виключної економічної зони Британії. Водночас доказів пошкодження підводної інфраструктури наразі не зафіксовано.
Міністр наголосив, що Лондон свідомо оприлюднив інформацію, аби продемонструвати контроль над ситуацією. Він попередив Москву, що будь-які спроби атакувати критичну інфраструктуру матимуть серйозні наслідки.
В МЗС України також відреагували на ситуацію. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що такі дії Росії свідчать про глобальні загрози, які становить російський режим, і закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Москву.
Важливо! Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в ефірі 24 Каналу розповідав, що Кремль активно формує мережу агентів в ЄС для того, щоб підірвати внутрішню стабільність.
Росія погрожувала країнам ЄС: що відомо?
У Москві пригрозили країнам Балтії "наслідками" звинувативши їх у нібито причетності до українських ударів по Росії. Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Литва, Латвія та Естонія буцімто дозволяють використовувати свій повітряний простір для атак.
У країнах Балтії ці звинувачення рішуче заперечили та назвали їх дезінформацією. Уряди трьох держав наголосили, що не надавали жодних дозволів Україні та закликали не піддаватися провокаціям Москви.
У Європейському Союзі заявили, що напад на країну-члена означатиме атаку на весь ЄС, Країни посилюють оборонні ініціативи через погрози Росії.