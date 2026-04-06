За словами Келіна, Лондон має ретельно подумати про наслідки таких затримань. Про це повідомляють російські ЗМІ.
Що відомо про цинічну заяву посла Росії?
Андрій Келін не розповів, про які саме "заходи" йдеться, проте наголосив, що це стане "сюрпризом для Великої Британії".
Таке рішення (затримка російських танкерів – 24 Канал) не залишиться без відповіді. Розробляються відповідні заходи. Нехай це буде сюрпризом для Лондона,
– зазначив Келін.
Уряд Великої Британії 25 березня надав своїм військово-морським силам право зупиняти танкери з підсанкційною російською нафтою у територіальних водах країни.
Келін додав, що власники затриманих суден і вантажів матимуть можливість оскаржити такі дії в суді, а самі процеси, за його словами, нібито можуть обернутися додатковими витратами для уряду Великої Британії.
Нагадаємо, що військовий експерт Павло Нарожний розповів 24 Каналу, що, якщо в Лівії існує база українських фахівців, то вона націлена на знищення розвідувального флоту Москви, який може маскуватись під цивільні кораблі, і зупинку тіньового флоту Росії.
Останні новини про затримання російських танкерів "тіньового флоту"
Французькі ВМС 22 січня затримали нафтовий танкер з Росії у Середземному морі, що підпадає під міжнародні санкції. Президент Емманюель Макрон зазначив, що судно ходило під фальшивим прапором.
Пізніше Макрон повідомив Зеленському, що Франція змушена відпустити затриманий російський танкер через законодавчі обмеження. Париж працює над змінами в законодавстві, щоб у майбутньому затримані російські танкери могли залишатися під арештом.і
Американські військові захопили російський танкер Marinera за порушення санкцій. У російських ЗМІ повідомили, що на борту судна начебто було 20 українців, 6 грузинів та 2 росіян.