По словам Келина, Лондон должен тщательно подумать о последствиях таких задержаний. Об этом сообщают российские СМИ.
Что известно о циничном заявлении посла России?
Андрей Келин не рассказал, о каких именно "мерах" говорится, однако отметил, что это станет "сюрпризом для Великобритании".
Такое решение (задержка российских танкеров – 24 Канал) не останется без ответа. Разрабатываются соответствующие меры. Пусть это будет сюрпризом для Лондона,
– отметил Келин.
Правительство Великобритании 25 марта предоставило своим военно-морским силам право останавливать танкеры с подсанкционной российской нефтью в территориальных водах страны.
Келин добавил, что владельцы задержанных судов и грузов будут иметь возможность обжаловать такие действия в суде, а сами процессы, по его словам, якобы могут обернуться дополнительными расходами для правительства Великобритании.
Напомним, что военный эксперт Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, что, если в Ливии существует база украинских специалистов, то она нацелена на уничтожение разведывательного флота Москвы, который может маскироваться под гражданские корабли, и остановку теневого флота России.
Последние новости о задержании российских танкеров "теневого флота"
Французские ВМС 22 января задержали нефтяной танкер из России в Средиземном море, подпадающий под международные санкции. Президент Эммануэль Макрон отметил, что судно ходило под фальшивым флагом.
Позже Макрон сообщил Зеленскому, что Франция вынуждена отпустить задержанный российский танкер из-за законодательных ограничений. Париж работает над изменениями в законодательстве, чтобы в будущем задержанные российские танкеры могли оставаться под арестом
Американские военные захватили российский танкер Marinera за нарушение санкций. В российских СМИ сообщили, что на борту судна якобы было 20 украинцев, 6 грузин и 2 россиян.