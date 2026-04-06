По словам Келина, Лондон должен тщательно подумать о последствиях таких задержаний. Об этом сообщают российские СМИ.

Что известно о циничном заявлении посла России?

Андрей Келин не рассказал, о каких именно "мерах" говорится, однако отметил, что это станет "сюрпризом для Великобритании".

Такое решение (задержка российских танкеров – 24 Канал) не останется без ответа. Разрабатываются соответствующие меры. Пусть это будет сюрпризом для Лондона,

– отметил Келин.

Правительство Великобритании 25 марта предоставило своим военно-морским силам право останавливать танкеры с подсанкционной российской нефтью в территориальных водах страны.

Келин добавил, что владельцы задержанных судов и грузов будут иметь возможность обжаловать такие действия в суде, а сами процессы, по его словам, якобы могут обернуться дополнительными расходами для правительства Великобритании.

Напомним, что военный эксперт Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, что, если в Ливии существует база украинских специалистов, то она нацелена на уничтожение разведывательного флота Москвы, который может маскироваться под гражданские корабли, и остановку теневого флота России.

