Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Читайте также Россия на грани коллапса: станет ли падение цен на нефть решающим ударом для экономики
Что известно о задержанном судне?
Эмманюэль Макрон сообщил, что задержанный нефтяной танкер, вероятно, ходил под фальшивым флагом.
По словам президента, операцию по задержанию провели в Средиземном море при поддержке нескольких союзников Франции и в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву.
Сейчас уже было начато судебное расследование, а судно перенаправили.
Мы решительно настроены соблюдать международное право и обеспечивать эффективное выполнение санкций. Деятельность "теневого флота" способствует финансированию агрессивной войны против Украины,
– подытожил Макрон.
Другие задержания судов: кратко
Недавно Соединенные Штаты задержали нефтяной танкер Sagitta, который принадлежит к "теневому флоту" России. По данным военного командования США, очередной перехват произошел в Карибском море.
Также в итальянском порту Бриндизи задержали судно под флагом островной страны в Океании, которое перевозило более 33 тысяч тонн черных металлов из российского порта в Новороссийске.
В начале января США провели операцию по задержанию нефтяного танкера Olina в Карибском бассейне. Известно, что вышеупомянутое судно вышло из Китая и принадлежит теневому флоту России.