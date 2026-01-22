Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Что известно о задержанном судне?

Эмманюэль Макрон сообщил, что задержанный нефтяной танкер, вероятно, ходил под фальшивым флагом.

По словам президента, операцию по задержанию провели в Средиземном море при поддержке нескольких союзников Франции и в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву.

Сейчас уже было начато судебное расследование, а судно перенаправили.

Мы решительно настроены соблюдать международное право и обеспечивать эффективное выполнение санкций. Деятельность "теневого флота" способствует финансированию агрессивной войны против Украины,

– подытожил Макрон.

Другие задержания судов: кратко