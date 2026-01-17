Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ANSA.
Что известно о задержании судна в Бриндизе?
Правоохранители провели проверки на судне и обнаружили, мол, серьезные несоответствия, фальсификации и изменения бортовой документации относительно мест стоянки судна и грузовых операций. Удалось выяснить, что корабль находился в российском порту в Новороссийске с 13 по 16 ноября 2025 года, где осуществлял запрещенные грузовые операции.
Также удалось выяснить, что возле Новороссийска судно выключило GPS-приемник и транспондер – вероятно, чтобы избежать геолокации и помешать контролю правоохранителей.
Под следствием находятся четыре человека: импортер, судовладелец и два члена экипажа, которых обвиняют в нарушении санкций Европейского Союза, введенных вследствие российской агрессии против Украины.
Как реагирует Путин на захват танкеров теневого флота?
Российский диктатор избегает комментариев о действиях против теневого флота, чтобы не пересекать черту в публичных заявлениях.
Политолог международник Ярослав Божко в эфире 24 Канала объяснил, почему Путин избегает таких комментариев принципиально. Он намекнул, что причина не в информационной паузе, а в границе, которую Кремль не хочет пересекать публично.
Божко объяснил, что Кремль привык работать на грани дозволенного: делать демонстративные шаги, проверять реакцию и надеяться, что Запад не захочет эскалации. Именно так, по его словам, работает механика гибридной войны: Россия пробует протолкнуть свое, пока не видит жесткого ответа.