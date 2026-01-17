Почему нефтегазовые доходы России упали?

Ключевой причиной остается начатая в Украине война и международные санкции, а теперь еще и фактор администрации Дональда Трампа. Детали для 24 Канала рассказал экономист Максим Блант.

Эксперт вспомнил, как еще в конце 2025 года стало очевидно, что нефтегазовые доходы российского бюджета в январе станут еще ниже, чем в декабре. Основанием была опубликованная минэкономразвития средняя цена на нефть Urals за декабрь, на основе которой рассчитывают пошлины и налоги для сектора.

Она упала ниже 40 долларов за баррель: если в декабре было около 44 долларов, то сейчас – примерно 39 с копейками. В январе эта тенденция сохраняется,

– подчеркнул Блант.

Ключевой причиной он называет начатую Россией в 2022 году войну в Украине и санкции. В последнее время добавился еще и фактор администрации Дональда Трампа, чему в Кремле сначала обрадовались.

Однако когда в Вашингтоне устали от обещаний Москвы, были введены пошлины против "Лукойла" и "Роснефти". Это ударило прежде всего по российской нефти: пока мировые цены держатся на уровне 60 – 65 долларов, цена российского сырья опустилась ниже 40.

Более того, в 2026 году началась фактическая охота на танкеры теневого флота. Несмотря на попытки регистрировать суда под российским флагом, американская береговая охрана задерживает их.

Перевозка подсанкционной нефти стала значительно более рискованной, чем еще в декабре. Риск прямого захвата судов – реальный,

– добавил экономист.

Как повлияет ситуация в Венесуэле и Иране?

Кроме Венесуэлы, на мировом рынке присутствует и подсанкционная иранская нефть, которую также закупал Китай. По заявлениям Трампа, США ввели 25% пошлину на импорт сырья из Ирана.

Впрочем утверждать, что такая ситуация является выгодной для России, не приходится. На рынке сохраняется определенный избыток нефти, а санкционные ограничения в отношении венесуэльского сырья могут снять уже в ближайшее время.

Трамп заявил, что новые власти Венесуэлы передадут под его контроль 30 – 50 миллионов баррелей для продажи со скидкой, а вырученные средства направят на восстановление инфраструктуры страны. Вероятно, это означает появление на рынке "легальной" венесуэльской нефти, которую Индия и Китай смогут покупать без риска санкций – в отличие от российской.

Более того, создается опасный для России прецедент: в Британии уже обсуждают идею захвата танкеров теневого флота с последующим направлением доходов от продажи нефти на восстановление Украины. Это звучит вполне серьезно,

– отметил Блант.

К слову, в краткосрочной перспективе какой-то один танкер может разгрузиться в Китае, но в целом пока рекордное количество российской нефти простаивает в море – ее не принимают.

Интервью с экономистом Максимом Блантом: смотрите видео

Что будет дальше с российской нефтью?