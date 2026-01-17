Про це пише 24 Канал із посиланням на ANSA.
Що відомо про затримання судна в Бріндізі?
Правоохоронці провели перевірки на судні та виявили, мовляв, серйозні невідповідності, фальсифікації та зміни бортової документації щодо місць стоянки судна та вантажних операцій. Вдалося зʼясувати, що корабель перебував у російському порту в Новоросійську з 13 по 16 листопада 2025 року, де здійснював заборонені вантажні операції.
Також вдалося зʼясувати, що біля Новоросійська судно вимкнуло GPS-приймач і транспондер – ймовірно, щоб уникнути геолокації та перешкодити контролю правоохоронців.
Під слідством перебувають чотири людини: імпортер, судновласник та два члени екіпажу, яких звинувачують у порушенні санкцій Європейського Союзу, введених унаслідок російської агресії проти України.
Як реагує Путін на захоплення танкерів тіньового флоту?
Російський диктатор уникає коментарів про дії проти тіньового флоту, щоб не перетинати межу в публічних заявах.
Політолог міжнародник Ярослав Божко в ефірі 24 Каналу пояснив, чому Путін уникає таких коментарів принципово. Він натякнув, що причина не в інформаційній паузі, а в межі, яку Кремль не хоче перетинати публічно.
Божко пояснив, що Кремль звик працювати на межі дозволеного: робити демонстративні кроки, перевіряти реакцію і сподіватися, що Захід не захоче ескалації. Саме так, за його словами, працює механіка гібридної війни: Росія пробує проштовхнути своє, поки не бачить жорсткої відповіді.