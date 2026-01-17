Про це пише 24 Канал із посиланням на ANSA.

Що відомо про затримання судна в Бріндізі?

Правоохоронці провели перевірки на судні та виявили, мовляв, серйозні невідповідності, фальсифікації та зміни бортової документації щодо місць стоянки судна та вантажних операцій. Вдалося зʼясувати, що корабель перебував у російському порту в Новоросійську з 13 по 16 листопада 2025 року, де здійснював заборонені вантажні операції.

Також вдалося зʼясувати, що біля Новоросійська судно вимкнуло GPS-приймач і транспондер – ймовірно, щоб уникнути геолокації та перешкодити контролю правоохоронців.

Під слідством перебувають чотири людини: імпортер, судновласник та два члени екіпажу, яких звинувачують у порушенні санкцій Європейського Союзу, введених унаслідок російської агресії проти України.

Як реагує Путін на захоплення танкерів тіньового флоту?