Політолог міжнародник Ярослав Божко в ефірі 24 Каналу пояснив, чому Путін уникає таких коментарів принципово. Він натякнув, що причина не в інформаційній паузі, а в межі, яку Кремль не хоче перетинати публічно.

Путін мовчить про тіньові танкери, бо не має відповіді

Коли американці повідомили про захоплення вже шостого танкера тіньового флоту, який віз нафту з Венесуели, Володимир Путін цю тему обійшов. Натомість він говорив про "мир" і загальні речі, не заходячи в історію, яка напряму б'є по доходах Росії.

Він ніколи не говоритиме про те, де фізично не може відповісти. Путін розуміє, що не здатен протидіяти американському флоту,

– пояснив Божко.

За його словами, Кремль не збирається публічно порушувати питання, де довелося б або погрожувати діями, або визнавати безсилля. Тому ставка робиться не на силову відповідь у морі, а на спроби далі обходити санкції через приватні схеми, прокладки і комерційні механізми. Це безпечніше для Москви, ніж демонструвати готовність реально захищати кожен танкер і ризикувати прямим зіткненням зі США.

Російський флот не буде захищати кожен танкер тіньового флоту. Це занадто дорого і ризиковано,

– сказав Божко.

У цій історії вже був показовий епізод, коли Росія намагалася продемонструвати силу і супроводжувала один танкер військовими засобами. Але коли США підняли ставки і пішли на захоплення, реальної силової відповіді не сталося.

Він додав, що під час захоплення того танкера Росія не застосувала зброї і навіть не пішла на зближення, тобто все звелося до демонстративних дій. Натомість США були готові діяти жорсткіше, не зважаючи на реакцію Москви, і це змушує Кремль обирати обхідні схеми замість відкритого протистояння на морі.

Порогові дії США змушують Росію діяти обережніше

Божко пояснив, що Кремль звик працювати на межі дозволеного: робити демонстративні кроки, перевіряти реакцію і сподіватися, що Захід не захоче ескалації. Саме так, за його словами, працює механіка гібридної війни: Росія пробує проштовхнути своє, поки не бачить жорсткої відповіді.

Як тільки ви починаєте стріляти по ногах, вони починають думати по-іншому і поводяться обережніше,

– сказав Божко.

Він додав, що в історіях із танкерами Росія може показувати ескорт і гучні жести, але зупиняється, коли США переходять до реальних дій. У такій ситуації Кремль радше відпливе і не робитиме зайвих рухів, бо розуміє, що пряме зіткнення буде занадто ризикованим. Тому Путін і уникає цієї теми публічно: вона підсвічує межу, за якою Москва не готова відповідати.

Що відомо про санкції проти тіньового флоту Росії: