"Подходим к болевой точке": Федоров раскрыл детали экономической войны с Россией

Как будут давить на экономику России?

Об этом рассказал министр обороны Украины Михаил Федоров во время разговора с журналистами, пишет "Укринформ".

Смотрите также Это хороший сигнал: как Путин показал, что удары по НПЗ очень болезненны для России

Команда Минобороны активно включается в экономическую войну. Задача – работать над блокированием российского "теневого флота". Взялись за это как за системный проект, где есть большая ответственная команда и экспертиза,

– отметил Федоров.

Вторым важным направлением Минобороны, по словам Федорова, остается работа над сокращением переработки нефти в России.

Ведомство уже начало сотрудничество с различными украинскими и международными институтами и группами, чтобы объединить совместные усилия для давления на Москву.

Федоров добавил, что сейчас Москва спешит. Враг даже уже запускает ракеты по Украине прямо с конвейера.

Михаил Федоров Министр обороны Украины Поэтому они увеличили экспорт сырой нефти – им нужен "кэш". У них растет дефицит бюджета. Поэтому нам нужно давить дальше, потому что мы подходим к болевой точке.

Заметьте! В 2025 году дефицит бюджета России достиг 5,645 триллиона рублей. "Дыра" в бюджете увеличилась в 1,6 раза по сравнению с 2024 годом, сообщили в российском Минфине. Доходы от продажи нефти и газа упали на целых 24%.

Насколько Россия зависима от "теневого флота"?

По состоянию на 2026 год Украина и международные партнеры ввели санкции против сотен "теневых" танкеров Москвы. Однако российский "теневой флот" до сих пор транспортирует около 11% морских перевозок нефти в мире.

По информации The Economist, в декабре 2025 года эти суда России перевозили почти 5 миллионов баррелей нефти в сутки.

Каждый пятый танкер, курсирующий международными водами, подозревают в обходе санкций в пользу Кремля.