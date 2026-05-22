Відповідну статистику навели у "Вот так".

Статистика ударів України по НПЗ

ЗМІ підрахували, що від початку повномасштабного вторгнення Україна завдала ударів по щонайменше 24 з 33 великих НПЗ на території Росії. Йдеться про заводи, що перекачують понад 1 мільйон тонн нафти на рік.

Наразі українські безпілотники поки не вдарили лише по двох таких НПЗ – Омський та Ангарський за Уралом.

Найчастіше під прицілом ЗСУ були Рязанський та Саратовський НПЗ, які атакували по 15 разів. Дещо менше під ударами був Сизранський нафтопереробний завод, 21 травня його атакували 11-й раз.

Рекордним за кількістю атак став 2025 рік, а 2026-го Україна вже майже повторила показники всього 2024-го,

– йдеться у повідомленні.

Завдяки систематичним ударам ЗСУ частина заводів у Росії скорочувала виробництво або ж зупиняла роботу. Цікаво й те, що обсяг нафтопереробки у державі-агресорці впав до найнижчого рівня з 2009 року.

Нещодавні удари по НПЗ

Нагадаємо, вночі 22 травня Сили оборони вгатили по НПЗ у російському Ярославлі. Він розташований приблизно за 700 кілометрів від кордону України. Також під прицілом були ворожі об'єкти на тимчасово окупованих територіях.

20 травня під ударом був один з найбільших НПЗ "Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез". В результаті успішної атаки він частково зупинив роботу.