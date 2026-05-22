Соответствующую статистику привели в "Вот так".

Статистика ударов Украины по НПЗ

СМИ подсчитали, что с начала полномасштабного вторжения Украина нанесла удары по меньшей мере 24 из 33 крупных НПЗ на территории России. Речь идет о заводах, перекачивающих более 1 миллиона тонн нефти в год.

Сейчас украинские беспилотники пока не ударили только по двум таким НПЗ – Омский и Ангарский за Уралом.

Чаще всего под прицелом ВСУ были Рязанский и Саратовский НПЗ, которые атаковали по 15 раз. Несколько меньше под ударами был Сызранский нефтеперерабатывающий завод, 21 мая его атаковали 11-й раз.

Рекордным по количеству атак стал 2025 год, а в 2026-м Украина уже почти повторила показатели всего 2024-го,

– говорится в сообщении.

Благодаря систематическим ударам ВСУ часть заводов в России сокращала производство или останавливала работу. Интересно и то, что объем нефтепереработки в государстве-агрессоре упал до самого низкого уровня с 2009 года.

Недавние удары по НПЗ

Напомним, ночью 22 мая Силы обороны ударили по НПЗ в российском Ярославле. Он расположен примерно в 700 километрах от границы Украины. Также под прицелом были вражеские объекты на временно оккупированных территориях.

20 мая под ударом был один из крупнейших НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". В результате успешной атаки он частично остановил работу.