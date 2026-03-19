Что известно о снятии санкций с Беларуси?

Речь идет о тех предприятиях, производящих калийные удобрения, о чем Джон Коул сказал во время пресс-конференции, о чем передает белорусское медиа "Пул Первого".

Представитель Дональда Трампа сообщил, что ограничения будут сняты:

с белорусского Министерства финансов; Банка развития Беларуси; Белинвестбанка.

Кроме того, из санкционного списка США будут исключены "Белорусская калийная компания" и "Беларуськалий", которые являются главными производителями калийных удобрений.

Заметьте! Спецпредставитель президента США заявил, что отмена ограничений произойдет быстро.