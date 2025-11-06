Об этом 24 Каналу рассказал историк, политик и дипломат Роман Бессмертный, отметив, что Лукашенко долгое время угрожал Европе и вообще делал много неадекватных заявлений. При этом Соединенные Штаты все равно заинтересованы налаживать с ним отношения.

К теме "Орешник" в Беларуси: что задумал Путин и какие риски для Украины

Почему США ослабили санкции против Беларуси?

Как отметил Бессмертный, в течение длительного времени Лукашенко неоднократно рассказывал, что в Беларуси разместят российское тактическое ядерное оружие. При этом он даже убеждал, что его уже разместили. Но потом были совсем другие заявления.

Вероятно, действия Соединенных Штатов связаны именно с этим. Им выгоднее оттянуть Беларусь от России и не доводить до той ситуации, чтобы там действительно появилось тактическое ядерное оружие или те же ракеты "Орешник".

Три месяца назад Лукашенко рассказывал, что "Орешник" уже в Беларуси. Теперь говорит, что якобы ее передадут в декабре. Это говорит о цене доверия к словам Лукашенко. И свидетельствует, что тактического ядерного оружия в Беларуси не было и не будет,

– сказал Бессмертный.

Обратите внимание! В сентябре в Беларуси проходили совместные с Россией учения "Запад-2025". Туда даже допустили американских офицеров, что считают признаком улучшения отношений между странами.

Ситуация в Беларуси: кратко