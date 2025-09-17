Также это было и демонстрацией силы, ведь Россию во время учений сопровождали и другие партнеры. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Что в WSJ пишут об учениях "Запад-2025"?

Журналисты отметили, что ежегодные российские учения проводятся в разных регионах страны. Они тщательно прописаны в сценарии, поэтому мало что говорят о реальных возможностях армии, зато насыщены политическими сигналами.

Большие маневры призваны подчеркнуть международные партнерства Москвы: участие в учениях приняли или наблюдали за ними представители более трех десятков стран, среди которых войска Индии и Ирана. Также были наблюдатели из Китая, Северной Кореи и США.

В частности, участие Индии в этих учениях на фоне американского давления из-за закупок российской нефти стало сигналом, что Дели не собирается дистанцироваться от Москвы. В свою очередь, прибытие американских офицеров в Беларусь также подчеркнуло потепление отношений между Вашингтоном и Минском – давним союзником Кремля.

Все эти шаги и решение пригласить США и других союзников четко свидетельствуют о желании снизить напряженность,

– говорит бывший военный атташе Великобритании в Москве Джон Форман.

Он считает, что Минск пытается снизить напряжение с Западом, отодвинув учения от польской границы и даже предупредив Варшаву о пересечении польского воздушного пространства российскими дронами.

