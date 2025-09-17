Также это было и демонстрацией силы, ведь Россию во время учений сопровождали и другие партнеры. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.
Смотрите также Учения России и Беларуси "Запад-2025": решится ли Путин атаковать НАТО и при чем здесь ядерка
Что в WSJ пишут об учениях "Запад-2025"?
Журналисты отметили, что ежегодные российские учения проводятся в разных регионах страны. Они тщательно прописаны в сценарии, поэтому мало что говорят о реальных возможностях армии, зато насыщены политическими сигналами.
Большие маневры призваны подчеркнуть международные партнерства Москвы: участие в учениях приняли или наблюдали за ними представители более трех десятков стран, среди которых войска Индии и Ирана. Также были наблюдатели из Китая, Северной Кореи и США.
В частности, участие Индии в этих учениях на фоне американского давления из-за закупок российской нефти стало сигналом, что Дели не собирается дистанцироваться от Москвы. В свою очередь, прибытие американских офицеров в Беларусь также подчеркнуло потепление отношений между Вашингтоном и Минском – давним союзником Кремля.
Все эти шаги и решение пригласить США и других союзников четко свидетельствуют о желании снизить напряженность,
– говорит бывший военный атташе Великобритании в Москве Джон Форман.
Он считает, что Минск пытается снизить напряжение с Западом, отодвинув учения от польской границы и даже предупредив Варшаву о пересечении польского воздушного пространства российскими дронами.
Учения "Запад-2025": последние новости
К слову, Россия и Беларусь пригласили международные СМИ на учения "Запад-2025" якобы для того, чтобы продемонстрировать "прозрачность". И BBC считает, что это месседж Европе.
За учениями наблюдают международные журналисты и военные атташе – в целом представители 23 государств, включая США, Турцию и Венгрию.
Москва и Минск утверждают, что "учения имеют сугубо оборонительный характер, что они направлены на укрепление безопасности России и Беларуси и противодействие любой потенциальной внешней угрозе". В то же время в Bild подчеркнули, что эти учения являются репетицией нападения на НАТО через Сувальский коридор, хотя официально заявлено об обороне Калининграда.