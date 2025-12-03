На самом деле россияне часто якобы оккупируют города "в кредит". Военный обозреватель Денис Попович объяснил 24 Каналу, что сначала российские генералы докладывают Путину о взятии какого-то населенного пункта, а только потом усиливают давление, чтобы осуществить свой план.
Как возникают лживые доклады?
Денис Попович отметил, что на переговорах со Стивом Уиткоффом Путину нужно было доказать, что якобы Россия "побеждает", а потому надо быстрее склонять Украину к миру на условиях Кремля. Однако на самом деле о значительных успехах оккупантов не говорится.
В частности, в Купянске ситуация сейчас складывается не в пользу России. Там продолжается зачистка города. Возможно, через некоторое время захватчики окажутся там в окружении.
В Покровске ситуация значительно сложнее для украинских войск. Там россияне пытаются окружить наши войска. Однако окружения нет. Продолжаются бои в городе, которые имеют изменчивый и сложный характер. Видео, где россияне устанавливают свой флаг, стало основой для вражеской пропаганды.
В общем не стоит доверять заявлениям, что какой-то город контролируется россиянами, например, на 90%. Ведь ситуация постоянно меняется, карта ежедневно движется.
После того, к сожалению, происходит процесс, когда россияне пытаются подогнать доклады под реальность или реальность под доклады. Эти атаки усиливаются, давление растет. Поскольку надо отдать "кредит", который они взяли на захват территорий,
– подчеркнул военный обозреватель.
Взятие территорий "в кредит" – это привычная практика российских генералов, которые докладывают Путину. После этого возникают лживые доклады. Впоследствии эти российские командиры рассчитывают на звания, отпуска, денежные премии и так далее.
Какова ситуация на Покровском направлении?
В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки было более 50 атак на Покровском направлении. В общем украинские защитники остановили 52 штурмовые действия врага в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Покровск, Котлиное, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки.
Издание Bild написало о "полном захвате" Покровска россиянами. В Генштабе ВСУ заявили, что эта информация не соответствует действительности. Украинские военные продолжают оборонительную операцию в регионе.