Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Смотрите также Готова ли Европа воевать с Россией и какой план Б: интервью с экс-главой МИД Литвы

Как проходят учения в Беларуси "Запад-2025" глазами BBC

За учениями наблюдают международные журналисты и военные атташе – в целом представители 23 государств, включая США, Турцию и Венгрию.

На большом поле в 72 километрах от столицы Беларуси Минска бушует битва. Гигантские взрывы сопровождают сброс управляемых бомб бомбардировщиками Су-34. Огромные столбы дыма затмевают небо. По всей территории раздаются звуки взрывов минометных и артиллерийских снарядов. К атаке присоединяются боевые вертолеты, а над головой пролетают беспилотники-разведчики, чтобы оценить ущерб,

– так увидели учения в BBC.

Город Борисов, в районе которого проходят учения "Запад-2025": показываем на карте Беларуси

То, что учения широко освещают и допускают туда СМИ, должно продемонстрировать "мирные" намерения России и Беларуси. Генерал-майор Валерий Ревенко, помощник министра обороны Беларуси, вообще назвал учения беспрецедентными по своей прозрачности. Он заверил, что две страны "никому не угрожают", зато выступают за конструктивный и прагматичный диалог. Но в 2022 году журналист BBC тоже приехал в Беларусь, чтобы посетить учения.

Москва и Минск утверждают, что "учения имеют сугубо оборонительный характер, что они направлены на укрепление безопасности России и Беларуси и противодействие любой потенциальной внешней угрозе".

Медийщик Стив Розенберг вспомнил, что три года назад слышал подобные заверения. Но после завершения учений Россия вторглась в Украину.

Он предположил, зачем в Беларусь пригласили международные СМИ на учения "Запад-2025".

Во-первых, как попытка прозрачности – именно так Минск это изображает. Но во взрывах и стрельбе на Борисовском полигоне, возможно, есть и послание для Запада. И, прежде всего, для Европы. Это сообщение может звучать примерно так: "Посмотрите и учтите огневую мощь на вашем пороге; конфронтация с Москвой не в ваших интересах",

– сделал вывод Стив Розенберг.

15 сентября дроны снова атаковали Польшу