Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

Як відбуваються навчання у Білорусі "Запад-2025" очима BBC

За навчаннями спостерігають міжнародні журналісти та військові аташе – загалом представники 23 держав, включаючи США, Туреччину та Угорщину.

На великому полі за 72 кілометри від столиці Білорусі Мінська вирує битва. Гігантські вибухи супроводжують скидання керованих бомб бомбардувальниками Су-34. Величезні стовпи диму затьмарюють небо. По всій території лунають звуки вибухів мінометних і артилерійських снарядів. До атаки приєднуються бойові вертольоти, а над головою пролітають безпілотники-розвідники, щоб оцінити збитки,

– так побачили навчання у BBC.

Місто Борисів, в районі якого відбуваються навчання "Запад-2025": показуємо на карті Білорусі

Те, що навчання широко висвітлюють і допускають туди ЗМІ, має продемонструвати "мирні" наміри Росії і Білорусі. Генерал-майор Валерій Ревенко, помічник міністра оборони Білорусі, узагалі назвав навчання безпрецедентними за своєю прозорістю. Він запевнив, що дві країни "нікому не погрожують", натомість виступають за конструктивний та прагматичний діалог. Але у 2022 році журналіст BBC теж приїхав у Білорусь, щоб відвідати навчання.

Москва та Мінськ твердять, що "навчання мають суто оборонний характер, що вони спрямовані на зміцнення безпеки Росії та Білорусі та протидію будь-якій потенційній зовнішній загрозі".

Медійник Стів Розенберг згадав, що три роки тому чув подібні запевнення. Та після завершення навчань Росія вдерлася в Україну.

Він припустив, навіщо у Білорусь запросили міжнародні ЗМІ на навчання "Запад-2025".

По-перше, як спроба прозорості – саме так Мінськ це зображує. Але у вибухах та стрілянині на Борисівському полігоні, можливо, є й послання для Заходу. І, перш за все, для Європи. Це повідомлення може звучати приблизно так: "Подивіться та врахуйте вогневу міць на вашому порозі; конфронтація з Москвою не у ваших інтересах",

– зробив висновок Стів Розенберг.

