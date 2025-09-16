Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.
Як відбуваються навчання у Білорусі "Запад-2025" очима BBC
За навчаннями спостерігають міжнародні журналісти та військові аташе – загалом представники 23 держав, включаючи США, Туреччину та Угорщину.
На великому полі за 72 кілометри від столиці Білорусі Мінська вирує битва. Гігантські вибухи супроводжують скидання керованих бомб бомбардувальниками Су-34. Величезні стовпи диму затьмарюють небо. По всій території лунають звуки вибухів мінометних і артилерійських снарядів. До атаки приєднуються бойові вертольоти, а над головою пролітають безпілотники-розвідники, щоб оцінити збитки,
– так побачили навчання у BBC.
Місто Борисів, в районі якого відбуваються навчання "Запад-2025": показуємо на карті Білорусі
Те, що навчання широко висвітлюють і допускають туди ЗМІ, має продемонструвати "мирні" наміри Росії і Білорусі. Генерал-майор Валерій Ревенко, помічник міністра оборони Білорусі, узагалі назвав навчання безпрецедентними за своєю прозорістю. Він запевнив, що дві країни "нікому не погрожують", натомість виступають за конструктивний та прагматичний діалог. Але у 2022 році журналіст BBC теж приїхав у Білорусь, щоб відвідати навчання.
Москва та Мінськ твердять, що "навчання мають суто оборонний характер, що вони спрямовані на зміцнення безпеки Росії та Білорусі та протидію будь-якій потенційній зовнішній загрозі".
Медійник Стів Розенберг згадав, що три роки тому чув подібні запевнення. Та після завершення навчань Росія вдерлася в Україну.
Він припустив, навіщо у Білорусь запросили міжнародні ЗМІ на навчання "Запад-2025".
По-перше, як спроба прозорості – саме так Мінськ це зображує. Але у вибухах та стрілянині на Борисівському полігоні, можливо, є й послання для Заходу. І, перш за все, для Європи. Це повідомлення може звучати приблизно так: "Подивіться та врахуйте вогневу міць на вашому порозі; конфронтація з Москвою не у ваших інтересах",
– зробив висновок Стів Розенберг.
15 вересня дрони знову атакували Польщу
Над Варшавою знешкодили дрон, який літав над урядовими будівлями. У дописі Дональда Туска ідеться про резиденцію президента та прем'єра.
Обидва об'єкти розташовані на відстані близько 800 метрів. Дістатися від одного до іншого можна за 10 хвилин.
Важливо, що поруч розташовано посольство Росії у Польщі, а з іншого боку великий парк.
Туск повідомив, що двох підозрюваних затримали. Це громадяни Білорусі.
Служба державної охорони стверджує, що патруль спіймав операторів дрона на гарячому.