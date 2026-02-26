Які санкції продовжив Європейський Союз?

Вони будуть чинні у тому ж обсязі, що й раніше, про що йдеться на сайті Міністерства закордонних справ Литви.

Наголошується, що санкції "проти режиму Олександра Лукашенка" застосовуються через:

репресії в країні;

активну підтримку Росії у війні проти України;

гібридні атаки проти держав Європейського Союзу.

Політика білоруської влади не змінюється: і надалі переслідується громадянське суспільство, з абсурдних причин беруть у заручники та ув’язнюють громадян Білорусі й іноземців, готуються нові гібридні атаки проти нас і наших партнерів,

– повідомив міністр закордонних справ Кястутіс Будрис.

Згідно з його словами, територія Білорусі використовується у військових цілях:

там лікують російських військових;

здійснюють ідеологічну обробку викрадених з України дітей;

а військову інфраструктуру використовують для обходу української протиповітряної оборони.

Наразі санкції застосовуються до 312 громадян Білорусі та 57 компаній і організацій. Їхні активи в ЄС заморожені, громадянам і компаніям Євросоюзу заборонено здійснювати з ними фінансові операції, а особам, включеним до санкційних списків, також заборонено в’їзд до ЄС.

До того ж чинні й економічні санкції у галузях торгівлі, фінансів, транспорту, енергетики та інших секторах для зменшення доходів режиму та запобігання обходу санкцій.

Це рішення Ради діятиме до 28 лютого 2027 року. Воно може бути продовжене далі.

Нагадаємо! Рада ЄС розширила санкційний режим проти Білорусі у грудні 2025 року. Рішення було ухвалене після нещодавніх вторгнень метеорологічних повітряних куль у повітряний простір Литви. Про це йшлося на сайті Ради.

