Оглядач The Financial Times Гідеон Рахман озвучив 24 Каналу думку, що потрібно не допустити, щоб у Європі заговорили про повернення до купівлі російських енергоресурсів. Крім того, важливо посилювати тиск, вводити більше санкцій.

Читайте також Бойові дії на Близькому Сході можуть відновитись: ЗМІ пишуть про невдоволення Трампа

Які ризики для України?

Гідеон Рахман зазначив, що якби російські доходи від нафти зараз були перекриті або суттєво скорочені, це не відразу відобразилося б на російському бюджеті чи на здатності здійснювати виплати. Можливо, ефект проявився би через кілька місяців або навіть протягом року у вигляді росту безробіття.

Однак Росія має значні ресурси, може перерозподілити потужності, відновити частину об'єктів, які уражає Україна. Хоч ці удари не нищівні, але вони ефективні економічно та психологічно, тому що фактично Сили оборони переносять війну на російську територію, чого раніше не відчували окупанти.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Думаю, також потрібно застерегти від потенційної небезпеки для України. Мене турбує те, що ціни на нафту вже трохи піднялися у Європі. Люди вже бідкаються, але ще по-справжньому цього не відчули. Але якщо вони відчують це найближчими місяцями, чи не буде тиск купувати більше російської нафти та газу?

– сказав оглядач FT.

За його словами, потрібно не допустити, щоб набирала обертів дискусія про купівлю російської нафти, яка точно виникне. Крім того, потрібно думати про інші способи посилення тиску. Зокрема, санкційних пакетів буде більше.

Зверніть увагу! Американський експерт з геополітики, енергетичної безпеки та ринків нафти та газу Томас О'Доннел розібрав, як Україна знищує головне джерело російських грошей. Зараз Росія переживає найрізкіше падіння видобутку нафти за останні 6 років через українські удари по експортних портах. Якщо ці атаки продовжаться, то Росія буде змушена зупиняти видобуток, завдасть довгострокової шкоди її нафтовому сектору. Крім того, на це впливають санкційний тиск США на Індію та обмеження доступу Росії до ринків збуту. Наразі Москва заробляє шляхом високих цін. Тобто вони видобувають менше, але заробляють стільки ж. Це зміниться, коли впаде ціна.

Важливо, що після поразки Віктора Орбана в Угорщині розблокували кредит для України на суму 90 мільярдів євро від ЄС. Це також важлива частина психологічного впливу, тому Росія сподівалася, що наша держава залишиться без коштів, і це змусить її піти на різні поступки. Тепер цієї надії немає.

Я думаю, що значна частина санкцій, які необхідно запровадити, повинна бути цілеспрямованою. Ідея запровадження вторинних санкцій щодо російської нафти зараз може бути складнішою. Тому що виникне глобальний дефіцит, і люди намагатимуться отримати нафту звідки зможуть,

– додав Гідеон Рахман.

Що відбувається з російською нафтою?

Видання Bloomberg пише, що Росія продовжує заробляти великі суми через війну в Ірані. Ціна на російську нафту Urals досягла найвищого рівня з жовтня 2023 року і зараз складає 94,87 долара за барель.

Росії вигідне продовження війни з Іраном, тому з кінця лютого збільшились надходження Кремля від нафти. Нафтогазова промисловість забезпечує приблизно п'яту частину доходів російського бюджету. Воєнну економіку підтримують вищі цінами на нафту та посилення попиту на російські барелі після того, як війна на Близькому Сході порушила постачання з Перської затоки через Ормузьку протоку.

Проте зміцнення рубля може зменшити нафтові прибутки Кремля. Тому що сильніша російська валюта означає менші податкові надходження від барелів, які продаються за долари. Причини зміцнення рубля – високі процентні ставки, скорочення імпорту та збільшення продажів іноземної валюти російськими експортерами.