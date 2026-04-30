Американський експерт з геополітики, енергетичної безпеки та ринків нафти та газу Томас О’Доннел пояснив 24 Каналу, що єдиний великий покупець, що залишається, – Китай, але він уже перенасичений російською нафтою.

Чи здатні удари по російських портах зупинити експорт нафти?

Українська сторона б’є по НПЗ, але головна ціль – 3 основні експортні порти в Чорному та Балтійському морях. Експерт порівнює це з перекриттям гирла річки: нафта із Західного Сибіру просто не має куди йти.

Для України критично важливо підірвати головне джерело російських грошей – і саме це зараз відбувається. США теж частина цієї кампанії: вони тиснуть на Індію санкціями та водночас забезпечують її альтернативною нафтою з Венесуели та інших джерел, щоб вона не поверталась до Росії. Під це створено цілу систему,

– зазначив О’Доннел.

Якщо удари по портах триватимуть, Росія буде змушена зупиняти видобуток – і це завдасть довгострокової шкоди її нафтовому сектору. Поки що Москва тримається за рахунок високих цін: видобувають менше, але заробляють стільки ж. Коли ціна впаде – цей буфер зникне.

Попри все, є й суперечливий момент: Україна відремонтувала нафтопровід "Дружба", і російська нафта досі надходить через українську територію до Угорщини та Словаччини.

"Угорці зраджують інтереси Європи та України – це недобре. Втім, у загальній картині – це не критичні обсяги", – наголосив О’Доннел.

Яка стратегія може найбільше вдарити по нафтових доходах Росії?

Експерт визнає, що не до кінця розуміє логіку зміни цілей зі сторони СОУ – він очікував продовження ударів по портах. Втім, рішення української розвідки не ставить під сумнів: Україна понад рік працює над цією кампанією разом з американською розвідкою. Удари по НПЗ теж можуть дати ефект.

Водночас удари по НПЗ мають певні обмеження: у Росії їх величезна кількість, і старі законсервовані заводи можуть знову запустити. Найефективніша ціль – ректифікаційні колони: вони вразливі, а головне – їхні деталі важко відремонтувати. Систематичні удари по одних і тих самих вузлах можуть позбавити Росію можливості відновлювати виробництво.

Аналітик переконаний, що не обов’язково виводити порти з ладу повністю, достатньо 30 – 40% – разом з ударами по трубопроводах і помпових станціях. У поєднанні з санкціями США, це може дати серйозний ефект.

США тимчасово пом’якшили санкції, щоб російська нафта, яка застрягла в морі без покупців, пішла до союзників. На думку експерта, саме така комбінована стратегія здатна зруйнувати російський нафтовий сектор.

Важливо! Військово-морські сили ЗСУ здійснили атаку на підсанкційний танкер "MARQUISE" в Чорному морі, застосувавши 2 безпілотні катери-камікадзе. Відомо, що цей танкер росіяни використовували для незаконного перевезення нафтопродуктів.

Що ще відомо про удари по російських НПЗ?

Дрони СОУ атакували нафтоперекачувальну станцію поблизу Пермі, внаслідок чого виникла пожежа та випав так званий нафтовий дощ. Відомо, що після удару загорілися майже всі резервуари для зберігання нафти.

Російські порти суттєво зменшили обсяги навантаження: у Приморському показник впав на 13%, у Новоросійському – на 38%, а в Усть-Лузі – на 43%. Україна продовжує заходи, спрямовані на скорочення нафтових доходів Росії та зменшення її експортних обсягів.