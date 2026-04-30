Американский эксперт по геополитике, энергетической безопасности и рынков нефти и газа Томас О'Доннел объяснил 24 Каналу, что единственный крупный покупатель, что остается, – Китай, но он уже перенасыщен российской нефтью.

Способны ли удары по российским портам остановить экспорт нефти?

Украинская сторона бьет по НПЗ, но главная цель – 3 основных экспортных порта в Черном и Балтийском морях. Эксперт сравнивает это с перекрытием устья реки: нефти из Западной Сибири просто некуда идти.

Для Украины критически важно подорвать главный источник российских денег – и именно это сейчас происходит. США тоже часть этой кампании: они давят на Индию санкциями и одновременно обеспечивают ее альтернативной нефтью из Венесуэлы и других источников, чтобы она не возвращалась в Россию. Под это создана целая система,

– отметил О'Доннел.

Если удары по портам будут продолжаться, Россия будет вынуждена останавливать добычу – и это нанесет долгосрочный ущерб ее нефтяному сектору. Пока что Москва держится за счет высоких цен: добывают меньше, но зарабатывают столько же. Когда цена упадет – этот буфер исчезнет.

Несмотря на все, есть и противоречивый момент: Украина отремонтировала нефтепровод "Дружба", и российская нефть до сих пор поступает через украинскую территорию в Венгрию и Словакию.

"Венгры предают интересы Европы и Украины – это нехорошо. Впрочем, в общей картине – это не критические объемы", – отметил О'Доннел.

Какая стратегия может больше всего ударить по нефтяным доходам России?

Эксперт признает, что не до конца понимает логику изменения целей со стороны СОУ – он ожидал продолжения ударов по портам. Впрочем, решение украинской разведки не ставит под сомнение: Украина более года работает над этой кампанией вместе с американской разведкой. Удары по НПЗ тоже могут дать эффект.

В то же время удары по НПЗ имеют определенные ограничения: в России их огромное количество, и старые законсервированные заводы могут снова запустить. Самая эффективная цель – ректификационные колонны: они уязвимы, а главное – их детали трудно отремонтировать. Систематические удары по одним и тем же узлам могут лишить Россию возможности восстанавливать производство.

Аналитик убежден, что не обязательно выводить порты из строя полностью, достаточно 30 – 40% – вместе с ударами по трубопроводам и помповым станциям. В сочетании с санкциями США, это может дать серьезный эффект.

США временно смягчили санкции, чтобы российская нефть, которая застряла в море без покупателей, ушла к союзникам. По мнению эксперта, именно такая комбинированная стратегия способна разрушить российский нефтяной сектор.

Важно! Военно-морские силы ВСУ совершили атаку на подсанкционный танкер "MARQUISE" в Черном море, применив 2 беспилотные катера-камикадзе. Известно, что этот танкер россияне использовали для незаконной перевозки нефтепродуктов.

Что еще известно об ударах по российским НПЗ?

Дроны СОУ атаковали нефтеперекачивающую станцию вблизи Перми, в результате чего возник пожар и выпал так называемый нефтяной дождь. Известно, что после удара загорелись почти все резервуары для хранения нефти.

Российские порты существенно уменьшили объемы нагрузки: в Приморском показатель упал на 13%, в Новороссийском – на 38%, а в Усть-Луге – на 43%. Украина продолжает меры, направленные на сокращение нефтяных доходов России и уменьшение ее экспортных объемов.