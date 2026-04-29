Сегодня утром подразделением Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины с применением двух МБЭК-камикадзе поражено подсанкционное судно “MARQUISE” (танкер, флаг Камерун, без груза, грузовместимость более 37 тыс.т.). На время поражения судно находилось в дрейфе, в районе 210 км к юго-востоку от города Туапсе (рф) без сигнала AIS, вероятно ожидало загрузки в море от другого судна. Справочно: AIS - автоматическая идентификационная система (англ. Automatic Identification System) - система, служащая в судоходстве для идентификации судов, их габаритов, курса и других данных. Поражение осуществлено в кормовую часть, в район винто-рулевой группы и машинного отделения. Танкер “MARQUISE” находится под санкциями Украины, Великобритании, Евросоюза, Швейцарии, Новой Зеландии и Канады и использовался противником для незаконной транспортировки нефтепродуктов. Степень повреждений уточняется. Силы обороны Украины продолжат принимать системные меры для прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины.