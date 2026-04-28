Украина нанесла мощные удары по разным объектам в Крыму, по кораблям, самолетам, станциям радиосвязи, штабам. А еще, в частности, в ночь с 27 на 28 апреля в Крыму была атакована база "Искандеров", откуда россияне совершают пуски по Украине. Значение таких ударов и замыслов украинских военных в Крыму специально для 24 Канала разобрали военные эксперты.

Что затеяли Силы обороны в Крыму?

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук рассказал, что в стратегиях стран НАТО есть такое понятие, как "планирующая операция". То есть, перед началом наземных действий на какой-либо территории происходит зачистка военных объектов на этой территории, планируется поле боя. Впрочем, сейчас у Украины нет ресурсов для проведения наступательной операции на этом направлении.

Удары Украины носят комплексный оборонительный характер, как по Крыму, так и по русской территории. Мне поступают сообщения от друзей из Севастополя, что появилось ощущение, что "мы есть". В последнее время у них было впечатление, будто они навсегда останутся в оккупации, будто Украина их оставляет. В переговорах на тему: отдать Путину Донбасс, или нет, Крым уже даже не рассматривался,

– отметил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Он продолжил, что, к сожалению, ход войны все равно остается сложным и не предусматривает быстрого возвращения украинских земель. Впрочем, в Севастополе рассматривают введение комендантского часа. Севастополь является ключом обороны Крыма, Крым является ключом обороны фронта врага, а южный фронт врага оказывает непосредственное влияние на Восток.

Какова главная задача ВСУ в Крыму?

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заметил, что с 2022 года Украина целенаправленно охотилась за системами ПВО в Крыму, за РЛС, чтобы уничтожать технику и пусковые установки. В последнее время вся оборона Крыма сосредотачивалась в восточной его части, в районе Керчи, чтобы прикрывать Крымский мост.

"Другие участки были оголены, и Украина не раз прокладывала там себе воздушный маршрут. Кроме того, Украина пробивала путь в Крым и надводными дронами. То есть, мы проводим комплексную операцию по демилитаризации Крыма, как бы это громко ни звучало. А то, что россияне должны использовать свои десантные корабли и подвергать их ударам, говорит о том, что у них усложнена логистика", – отметил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

По его словам, главная задача ВСУ в Крыму – заблокировать крымскую логистику, заблокировать ее по разным частям, и тогда можно будет стараться максимально перекрывать сухопутный коридор. И так обескровливать группировку войск "Днепр", начиная от Херсона и дальше по устью Днепра. Этот план неизменен, потому что деоккупация Крыма с военной точки зрения – более простой процесс, чем деоккупация Донбасса.

Как удары по Крыму повлияют на ситуацию на фронте?

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан высказал мнение, что последние удары по Крыму – это классика проведения воздушных операций. Подготовка к ней была продолжительной. Накопление сил и средств происходило длительное время. Сначала была подавлена враждебная ПВО, затем подавили корабль-разведчик из РЛС и нанесли основной удар, преимущественно по большим десантным кораблям.

Их россияне сейчас используют в качестве паромов, которые Украина еще раньше уничтожила. Один крупный десантный корабль может перевозить 500 тонн груза. В основном, этими кораблями россияне перевозят амуницию. Это направление для нас очень важно, потому что через Крым россияне "питаются" на Запорожском и Херсонском направлениях, где ныне пытаются наступать,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Он добавил, что это правильная тактика, которая позволит приостановить русскую логистику к линии фронта.

Ситуация в Крыму: последние новости

Силы обороны поразили ряд целей в Крыму. В частности, один из пунктов управления Черноморским флотом.

ГУР ударило по большим десантным кораблям России. Они находились в Севастопольской бухте.

Оккупанты в Крыму спрятали одну из РЛС за детским лагерем. Фактически они в очередной раз прикрывают военные объекты гражданскими.