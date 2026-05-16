Обозреватель The Financial Times Гидеон Рахман озвучил 24 Каналу мнение, что нужно не допустить, чтобы в Европе заговорили о возвращении к покупке российских энергоресурсов. Кроме того, важно усиливать давление, вводить больше санкций.

Какие риски для Украины?

Гидеон Рахман отметил, что если бы российские доходы от нефти сейчас были перекрыты или существенно сокращены, это не сразу отразилось бы на российском бюджете или на способности осуществлять выплаты. Возможно, эффект проявился бы через несколько месяцев или даже в течение года в виде роста безработицы.

Однако Россия имеет значительные ресурсы, может перераспределить мощности, восстановить часть объектов, которые поражает Украина. Хотя эти удары не сокрушительные, но они эффективны экономически и психологически, потому что фактически Силы обороны переносят войну на российскую территорию, чего раньше не чувствовали оккупанты.

Думаю, также нужно предостеречь от потенциальной опасности для Украины. Меня беспокоит то, что цены на нефть уже немного поднялись в Европе. Люди уже жалуются, но еще по-настоящему этого не почувствовали. Но если они почувствуют это в ближайшие месяцы, не будет ли давление покупать больше российской нефти и газа?

– сказал обозреватель FT.

По его словам, нужно не допустить, чтобы набирала обороты дискуссия о покупке российской нефти, которая точно возникнет. Кроме того, нужно думать о других способах усиления давления. В частности, санкционных пакетов будет больше.

Обратите внимание! Американский эксперт по геополитике, энергетической безопасности и рынков нефти и газа Томас О'Доннел разобрал, как Украина уничтожает главный источник российских денег. Сейчас Россия переживает самое резкое падение добычи нефти за последние 6 лет из-за украинских ударов по экспортным портам. Если эти атаки продолжатся, то Россия будет вынуждена останавливать добычу, нанесет долгосрочный ущерб ее нефтяному сектору. Кроме того, на это влияют санкционное давление США на Индию и ограничение доступа России к рынкам сбыта. Сейчас Москва зарабатывает путем высоких цен. То есть они добывают меньше, но зарабатывают столько же. Это изменится, когда упадет цена.

Важно, что после поражения Виктора Орбана в Венгрии разблокировали кредит для Украины на сумму 90 миллиардов евро от ЕС. Это также важная часть психологического воздействия, поэтому Россия надеялась, что наше государство останется без средств, и это заставит ее пойти на различные уступки. Теперь этой надежды нет.

Я думаю, что значительная часть санкций, которые необходимо ввести, должна быть целенаправленной. Идея введения вторичных санкций относительно российской нефти сейчас может быть сложнее. Потому что возникнет глобальный дефицит, и люди будут пытаться получить нефть откуда смогут,

– добавил Гидеон Рахман.

Что происходит с российской нефтью?

Издание Bloomberg пишет, что Россия продолжает зарабатывать большие суммы из-за войны в Иране. Цена на российскую нефть Urals достигла самого высокого уровня с октября 2023 года и сейчас составляет 94,87 доллара за баррель.

России выгодно продолжение войны с Ираном, поэтому с конца февраля увеличились поступления Кремля от нефти. Нефтегазовая промышленность обеспечивает примерно пятую часть доходов российского бюджета. Военную экономику поддерживают высокие цены на нефть и усиление спроса на российские баррели после того, как война на Ближнем Востоке нарушила поставки из Персидского залива через Ормузский пролив.

Однако укрепление рубля может уменьшить нефтяные прибыли Кремля. Потому что сильная российская валюта означает меньшие налоговые поступления от баррелей, которые продаются за доллары. Причины укрепления рубля – высокие процентные ставки, сокращение импорта и увеличение продаж иностранной валюты российскими экспортерами.