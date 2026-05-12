Про це інформує СNN з посиланням на свої джерела.

Чи можуть США невдовзі знову почати бойові дії на Близькому Сході?

Джерела пишуть, що Трамп невдоволений затягуванням навколо Ормузької протоки та внутрішніми суперечностями в керівництві Ірану, які, на його думку, ускладнюють досягнення домовленостей у ядерних переговорах.

Джерела зазначають, що остання відповідь Ірану, яку Трамп назвав "абсолютно неприйнятною", змусила кількох чиновників засумніватися в тому, чи готовий Тегеран зайняти серйозну переговорну позицію.

Нагадаємо, 10 травня Іран надіслав відповідь США на мирну пропозицію щодо завершення війни на Близькому Сході. У своїй відповіді іранський режим запропонував припинити бойові дії на усіх фронтах, зокрема й у Лівані. Окрім того, Тегеран вимагав компенсацій від Америки за збитки від війни й скасування санкцій. Також серед умов було припинення морської блокади та визнання контролю Ірану над Ормузькою протокою. Натомість президент США відкинув таку пропозицію й назвав її "абсолютно неприйнятною".

В адміністрації Трампа нині немає єдиної позиції щодо подальших кроків стосовно Ірану. Розглядаються різні варіанти розвитку подій. Одні радять обрати більш агресивний підхід та посилити тиск на Іран, мовиться і про військові кроки. Інші ж закликають не відмовлятись від дипломатичного шляху.

СNN повідомляє, що значна частина оточення американського президента очікує більш жорсткої та прямої комунікації пакистанських посередників із Іраном. Деякі представники адміністрації сумніваються, що посередники достатньо чітко передають Тегерану невдоволення Трампа перебігом переговорів. Два джерела переконані, що Пакистан часто доносить до США більш оптимістичну версію позиції Ірану, ніж та, що відповідає дійсності.

У понеділок, 11 травня, Трамп провів чергову нараду із командою нацбезпеки у Білому домі, де обговорив подальшу стратегію щодо ситуації навколо Ірану. За інформацією джерел, які обізнані перебігом переговорів, остаточних рішень до поїздки Трампа до Китаю 12 травня очікувати не варто.

Важливо! Financial Times пише, що більшість виборців США нині не схвалюють політичні та економічні рішення Трампа. Мовиться і про наслідки тарифів, які впровадив Трамп, та війну на Близькому Сході з Іраном. Наразі найгострішими проблемами для американців залишаються інфляція та вартість життя. За даними опитування, 58% виборців "категорично" або "дещо" не схвалюють дії президента щодо цих питань.

Політтехнолог Михайло Шейтельман у розмові з 24 Каналом припустив, що мир між Іраном та США все ж таки можливий. Він зауважив, що навіть після порушення так званого режиму припинення вогню, коли Іран завдав удару по військових кораблях США, Трамп не скасував перемир'я – воно діє досі. Водночас перешкодою на шляху до миру, на думку Шейтельмана є КВІР.

Нагадаємо, операція США та Ізраїлю проти Ірану "Епічна лють" розпочалась 28 лютого. Трамп заявляв, що Штати прагнуть знищити ядерну програму Тегерана, яка загрожує його країні. Втім уже в квітні сторони погодились на перемир'я без встановленої дати його завершення. Переговори тривають, втім значного результату сторонам досі не принесли. Ормузька протока залишається заблокованою, тож судна проходять цим транспортним шляхом вкрай рідко.

Яка ситуація у світі через війну США та Ірану?

Американські посадовці викрили таємний маршрут між Іраном та Росією, який забезпечує важливу логістику в обхід західних санкцій. Сталось це після атаки Ізраїлю на військово-морський командний центр Ірану та знищення кількох суден. Мовиться про прихований шлях Каспійським морем. Росія допомагає Ірану відновлювати дроновий арсенал після значних втрат у війні.

Війна на Близькому Сході вплинула на майже усі сфери життя. Зокрема у квітні ціни на продовольство зросли на 1,6% через подорожчання олії, зернових і м'яса. Індекс рослинних олій зріс на 5,9%, а ціни на м'ясо досягли рекордного рівня.

Reuters пише, що війна з Іраном значною мірою впливає на туристичну галузь. Авіакомпанії можуть зіткнутися з проблемами постачання пального, однак наразі такого дефіциту не зафіксовано.

Відомо, що з початку операції "Епічна лють" 28 лютого ціни на паливо зросли майже на 84%.