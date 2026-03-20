Про це пише білоруське пропагандистське медіа "БЕЛТА".

Дивіться також Лукашенко може отримати ордер від МКС, як і Путін: опозиціонер з Білорусі розкрив деталі

Що сказав Лукашенко про "велику угоду" з США?

Олександр Лукашенко заявив, що під час переговорів – третій чи четвертий раунд був – американська сторона запропонувала від імені Дональда Трампа укласти "велику угоду" з Білоруссю, яка б відображала низку питань, що є на порядку денному переговорів.

Я що, відмовлятися буду? Це важливо для Білорусі, в тому числі і для мене. Тому я сказав: "Я сприймаю це як нормальне явище, скажіть Дональду, що я згоден опрацювати цю велику угоду, підготувати",

– сказав самопроголошений президент Білорусі.

Лукашенко також сказав, що запропонував США варіант припинення війни в Ірані.

"Ми окреслили наші інтереси й надіслали американцям відповідні пропозиції. Як вони мені повідомили, їх опрацьовують. Велика угода стосується не лише політв'язнів, як вони кажуть. Хоча я постійно їх поправляю, що у нас немає політв'язнів, бо у нас немає політичних статей", – заявив білоруський диктатор.

Водночас Олександр Лукашенко каже, що "ніколи нічого не просив натомість" у американської сторони, зокрема зняття санкцій. За його словами, порядок денний переговорів зі США включає не лише роботу посольств, а й тему ядерних матеріалів.

Ми готуємося до цієї великої угоди з американцями,

– зазначив Лукашенко.

До речі, політолог Ігор Рейтерович озвучив в етері 24 Каналу думку, що зняття окремих санкцій з Білорусі – компонент зовнішньої політики Трампа. Мовиться про те, що треба перетягувати на свій бік навіть авторитарні держави з орбіти Китаю, зокрема і Білорусь.

Що відбулося у Білорусі 19 березня?