Об этом пишет белорусское пропагандистское медиа "БЕЛТА".

Что сказал Лукашенко о "большой сделке" с США?

Александр Лукашенко заявил, что во время переговоров – третий или четвертый раунд был – американская сторона предложила от имени Дональда Трампа заключить "большое соглашение" с Беларусью, которое бы отражало ряд вопросов, что есть на повестке дня переговоров.

Я что, отказываться буду? Это важно для Беларуси, в том числе и для меня. Поэтому я сказал: "Я воспринимаю это как нормальное явление, скажите Дональду, что я согласен проработать это большое соглашение, подготовить",

– сказал самопровозглашенный президент Беларуси.

Лукашенко также сказал, что предложил США вариант прекращения войны в Иране.

"Мы обозначили наши интересы и направили американцам соответствующие предложения. Как они мне сообщили, их прорабатывают. Большая сделка касается не только политзаключенных, как они говорят. Хотя я постоянно их поправляю, что у нас нет политзаключенных, потому что у нас нет политических статей", – заявил белорусский диктатор.

В то же время Александр Лукашенко говорит, что "никогда ничего не просил взамен" у американской стороны, в частности снятия санкций. По его словам, повестка дня переговоров с США включает не только работу посольств, но и тему ядерных материалов.

Мы готовимся к этой большой сделки с американцами,

– отметил Лукашенко.

Кстати, политолог Игорь Рейтерович озвучил в эфире 24 Канала мнение, что снятие отдельных санкций с Беларуси – компонент внешней политики Трампа. Говорится о том, что надо перетягивать на свою сторону даже авторитарные государства с орбиты Китая, в том числе и Беларусь.

