Об этом пишет белорусское пропагандистское медиа "БЕЛТА".
Что сказал Лукашенко о "большой сделке" с США?
Александр Лукашенко заявил, что во время переговоров – третий или четвертый раунд был – американская сторона предложила от имени Дональда Трампа заключить "большое соглашение" с Беларусью, которое бы отражало ряд вопросов, что есть на повестке дня переговоров.
Я что, отказываться буду? Это важно для Беларуси, в том числе и для меня. Поэтому я сказал: "Я воспринимаю это как нормальное явление, скажите Дональду, что я согласен проработать это большое соглашение, подготовить",
– сказал самопровозглашенный президент Беларуси.
Лукашенко также сказал, что предложил США вариант прекращения войны в Иране.
"Мы обозначили наши интересы и направили американцам соответствующие предложения. Как они мне сообщили, их прорабатывают. Большая сделка касается не только политзаключенных, как они говорят. Хотя я постоянно их поправляю, что у нас нет политзаключенных, потому что у нас нет политических статей", – заявил белорусский диктатор.
В то же время Александр Лукашенко говорит, что "никогда ничего не просил взамен" у американской стороны, в частности снятия санкций. По его словам, повестка дня переговоров с США включает не только работу посольств, но и тему ядерных материалов.
Мы готовимся к этой большой сделки с американцами,
– отметил Лукашенко.
Кстати, политолог Игорь Рейтерович озвучил в эфире 24 Канала мнение, что снятие отдельных санкций с Беларуси – компонент внешней политики Трампа. Говорится о том, что надо перетягивать на свою сторону даже авторитарные государства с орбиты Китая, в том числе и Беларусь.
Что произошло в Беларуси 19 марта?
Специальный представитель президента США Джон Коул 19 марта прибыл в Минск для переговоров с Александром Лукашенко. Среди ключевых вопросов было восстановление полноценной работы дипломатических представительств, возможности экономического взаимодействия и вопрос освобождения политических заключенных.
Впоследствии стало известно, что США снимают санкции против Беларуси, в частности с банков и ключевых предприятий, среди них "Белорусская калийная компания" и "Беларуськалий". Ограничения также сняли с белорусского Министерства финансов.
В конце концов делегация США повлияла на освобождение белорусских политзаключенных. В частности, есть информация о выходе на свободу 250 человек, среди которых журналисты, блогеры и активисты.