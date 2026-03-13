Заместитель руководителя Переходного кабинета Беларуси, оппозиционер Павел Латушко в эфире 24 Канала объяснил, что прокуратура МУС уже начала официальное расследование. По его словам, это может привести к международному розыску Лукашенко.

Как появилось дело против Лукашенко в МУС?

Подготовка обращения в Международный уголовный суд длилась несколько лет. Команда Народного антикризисного управления работала вместе с Министерством юстиции Литвы и правозащитными организациями, чтобы сформировать юридическую стратегию и передать материалы в Гаагу.

Внимание! 30 сентября 2024 года правительство Литвы официально передало в офис прокурора МУС материалы по ситуации в Беларуси. В них описано системную политику преследований оппонентов власти, из-за которой тысячи людей были вынуждены покинуть страну.

В Беларуси создана атмосфера принуждения, страха и террора, которая заставляет людей покидать страну,

– объяснил Латушко.

В материалах для суда использовали статистику международных организаций. По оценкам ООН, по состоянию на март 2025 года страну покинули не менее 600 тысяч граждан, что составляет более 6% населения.

Мы передали прокурору доказательства, что не менее 600 тысяч белорусов были вынуждены покинуть страну,

– подчеркнул оппозиционер.

Сейчас прокурор МУС принял решение о начале официального расследования. Следующим этапом станет анализ доказательств и формирование конкретных уголовных производств в отношении представителей белорусского руководства.

Когда Лукашенко могут объявить в международный розыск?

После начала расследования прокурор Международного уголовного суда формирует уголовные производства в отношении конкретных должностных лиц, которые могут быть причастны к государственной политике репрессий. Речь идет о высшем руководстве Беларуси и силовых структурах, которые выполняют эти решения. По словам оппозиции, среди первых фигурантов дела могут оказаться сам Александр Лукашенко и командующий внутренними войсками Николай Карпенков.

После анализа доказательств прокурор имеет право обратиться в палату предварительного расследования МУС с просьбой выдать ордер на арест Лукашенко,

– подчеркнул Латушко.

Процедура может длиться некоторое время, поскольку суд должен оценить собранные материалы и определить, достаточно ли доказательств для выдачи ордера. В то же время сам факт открытия расследования уже создает политическое и правовое давление на белорусские власти.

Ордер на арест – это абсолютно реалистичная перспектива. Вопрос лишь в том, когда именно он может появиться,

– подытожил оппозиционер.

В случае выдачи такого ордера Лукашенко фактически окажется под угрозой задержания на территории стран, которые являются участниками Римского статута Международного уголовного суда. Это существенно ограничит его возможности для международных поездок и контактов.

Ордер МУС станет серьезным сигналом для элит Беларуси

Появление ордера Международного уголовного суда может существенно повлиять на политическую ситуацию внутри Беларуси. Прежде всего это сигнал для чиновников и силовиков, которые поддерживают политику репрессий и остаются частью системы власти.

Речь идет не только о персональной ответственности Лукашенко. В рамках расследования могут появиться уголовные дела и в отношении других представителей силового блока, которые выполняют приказы и участвуют в преследовании оппонентов режима.

Это очень жесткий и принципиальный сигнал для элит вокруг Лукашенко. Если они будут продолжать поддерживать эту государственную политику, их уголовные дела также могут появиться,

– подчеркнул Латушко.

Такое решение имеет значение и для самих жертв репрессий, которых заставили покинуть страну или которые подверглись преследованиям из-за политической позиции. По словам оппозиционера, расследование может стать важным шагом к восстановлению справедливости для этих людей.

Это очень важный жест в сторону восстановления справедливости для жертв этих репрессий,

– подытожил он.

В случае выдачи ордера Лукашенко вынужден будет значительно осторожнее планировать международные поездки. Большинство стран мира являются участниками Римского статута и формально обязаны выполнять решения МУС.

