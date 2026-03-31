Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в эфире 24 Канала предположил, что Лукашенко может ехать в США не только ради символического контакта. По его словам, за этой историей могут стоять и попытка протолкнуть экономические интересы Минска, и отдельная роль, которую для него может готовить Кремль.

Лукашенко хочет разблокировать продажу белорусского калия

За этой возможной встречей Чаленко прежде всего видит не политическое потепление, а прагматический интерес Минска. Речь идет о попытке снова вывести на внешние рынки белорусские калийные удобрения, продажа которых уперлась и в санкции, и в проблемы с логистикой.

К слову: Дональд Трамп заявил, что ожидает встречи с Лукашенко на следующем заседании Совета мира. По его словам, после контактов американской стороны с Минском удалось добиться освобождения сотен политических заключенных. Трамп отдельно поблагодарил Лукашенко за эти шаги.

Контакт с Вашингтоном может быть нужен Лукашенко не как жест, а как попытка выбить для себя экономическое послабление.

Если говорим непосредственно о Лукашенко, то ясно, что речь здесь идет больше все же об экономике, о Беларуськалии, о попытке организовать разблокирование продажи калийных удобрений на мировом рынке,

– предположил Чаленко.

Но даже в таком сценарии Минск сам ничего не решает. Для нормального экспорта нужен доступ к портам, а здесь Лукашенко упирается уже не только в санкции, но и в позицию соседних стран Евросоюза. То есть возможный диалог с Трампом для него имеет смысл только тогда, если за ним будет стоять попытка повлиять еще и на европейское направление.

Только здесь же есть нюанс. Надо же, чтобы был доступ к порту. А мы же знаем, что есть санкции, и запрещено непосредственно через Польшу и Литву,

– подчеркнул политолог.

Поэтому поездка в США, если она действительно состоится, для Лукашенко выглядит не как дипломатический прорыв, а как попытка снова зарабатывать на одном из ключевых для Беларуси экспортных товаров.

После КНДР Лукашенко трудно отрывать от Москвы

Чаленко не верит в версию, что Вашингтон таким образом пытается оторвать Лукашенко от России или Китая. После поездки в КНДР и публичных реверансов в сторону Пхеньяна такая логика выглядит еще слабее.

К сведению! Во время визита в КНДР Лукашенко обменялся подарками с Ким Чен Ыном и принял участие в переговорах и публичных мероприятиях. С белорусской стороны Ким получил винтовку, пояс, алкоголь, сладости и другие подарки, а от северокорейского лидера Лукашенко привез вазу с портретом, саблю и золотую монету. Обе стороны также публично хвалили политический курс друг друга.

Вместо дистанцирования от авторитарного блока Лукашенко снова показал, где именно он стоит.

Мы же увидели, как он поехал сразу к Ким Чен Ыну и рассказывал, какие молодцы северокорейцы, что воюют против Украины. Это же абсурд тотальный,

– подчеркнул Чаленко.

По его мнению, Лукашенко дальше остается частью той же оси, в которой ключевую роль играет Кремль. Речь идет не о самостоятельной игре Минска, а об участии в общем авторитарном контуре, который открыто работает против Украины и Запада.

Беларусь, пусть и во второй лиге, но часть этой новой оси зла,

– сказал политолог.

Возможная встреча с Трампом выглядит не попыткой изменить курс Лукашенко, а риском дать ему еще одну площадку для легитимации, не меняя при этом его реальной роли в российской политике.

Беларусь готовят как плацдарм против НАТО

Самую большую проблему Чаленко видит в том, что заигрывание с Лукашенко бьет по общей линии Запада в отношении союзников Кремля. По его мнению, такие сигналы из Вашингтона не ослабляют связь Минска с Москвой, а лишь создают лишнюю путаницу там, где позиция должна быть четкой.

Это очень серьезный гвоздь в единство западной антипутинской коалиции. Нельзя заигрывать непосредственно с Лукашенко,

– подчеркнул Чаленко.

После размещения российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси, говорить о нейтральной роли Минска уже нет оснований. Беларусь все глубже встраивают в военные планы Кремля, и это касается уже не только Украины.

После тактического ядерного оружия российского на территории Беларуси, после Орешника и всего остального, ну а где тут баланс? Это не баланс. Беларусь готовят и дальше как плацдарм для наступления против стран НАТО,

– сказал политолог.

Лукашенко не выходит из российской орбиты, а дальше остается частью той схемы, которую Москва выстраивает и против Украины, и шире против Запада.

