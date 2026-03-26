Об этом сообщает телеграм-канал "Пул Первого".

Как прошел визит Лукашенко в КНДР?

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко находится с визитом в КНДР. Он обменялся подарками с Ким Чен Ыном.

Белорусский диктатор подарил северокорейскому коллеге:

винтовку;

традиционный белорусский слуцкий пояс;

шкатулку для его дочери;

золотой букет цветов васильков;

зубровку;

водку;

белорусский шоколад, в частности в виде Дворца Независимости в Минске;

зефир;

черный хлеб;

набор белорусских продуктов.

Справка: слуцкий пояс – элемент богатого мужского костюма белорусской, польской и украинской шляхты. Слуцкие пояса носили магнаты, казацкая старшиина и зажиточные мещане.

Все правильно, оружием владеет Ким Чен Ын. Это на всякий случай, если враги появятся,

– пошутил Лукашенко, когда его коллега осматривал винтовку.

Лукашенко заявлял, что генсек ООН "пьет только белорусскую водку".

В то же время от Кима Лукашенко получил в подарок вазу со своим портретом выполненную из ракушек и украшенную гербом Беларуси, саблю и золотую монету.

Во время переговоров стороны также активно хвалили политический курс друг друга и заявляли о "перспективном будущем" своих стран.

Также лидеры стран посетили концерт, на котором певцы КНДР исполняли белорусские хиты. Затем Лукашенко отправился обратно в Беларусь.

