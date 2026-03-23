Что происходит в КНДР?
На встрече в Пхеньяне будут обсуждать поправки и дополнения к социалистической конституции, а также избрание председателя Комиссии по государственным делам и других органов государственного руководства.
Собрание, законодательный орган Северной Кореи, утверждающий государственную политику, обычно собираются после Съезда правящей Трудовой партии.
На встрече также будет рассмотрен 5-летний экономический план страны, объявленный на девятом съезде партии, состоявшемся в феврале.
Внимание было сосредоточено на том, пересмотрит ли Пхеньян свою конституцию, чтобы формализовать политику Ким Чен Ына "двух враждебных государств" – в отношении Южной Кореи.
Так, в последние годы Ким отказался от давней цели "мирного воссоединения" и переосмыслил Южную Корею как "враждебное государство".
В КНДР прошли президентские выборы
15 марта Ким Чен Ын снова победил на выборах в КНДР. Он получил 99,93% голосов. Только 0,07% избирателей высказались против.
Правящая Трудовая партия Кореи и ее союзники получили 99,93% голосов, выиграв все 687 мест в Верховном народном собрании.
Эти выборы сопровождались масштабными внутренними перестановками. В новом составе более 70% депутатов – новые лица.