Про це пише Reuters.
Дивіться також Путін платить мільярди: чому КНДР вигідно брати участь у війні проти України
Що відбувається у КНДР?
На зустрічі в Пхеньяні обговорюватимуть поправки та доповнення до соціалістичної конституції, а також обрання голови Комісії з державних справ та інших органів державного керівництва.
Збори, законодавчий орган Північної Кореї, який затверджує державну політику, зазвичай збираються після З'їзду правлячої Трудової партії.
На зустрічі також буде розглянуто 5-річний економічний план країни, оголошений на дев'ятому з'їзді партії, що відбувся в лютому.
Увага була зосереджена на тому, чи перегляне Пхеньян свою конституцію, щоб формалізувати політику Кім Чен Ина "двох ворожих держав" – щодо Південної Кореї.
Так, в останні роки Кім відмовився від давньої мети "мирного возз'єднання" та переосмислив Південну Корею як "ворожу державу".
У КНДР пройшли президентські вибори
15 березня Кім Чен Ин знову переміг на виборах у КНДР. Він отримав 99,93% голосів. Лише 0,07% виборців висловилися проти.
Правляча Трудова партія Кореї та її союзники отримали 99,93% голосів, вигравши всі 687 місць у Верховних народних зборах.
Ці вибори супроводжувалися масштабними внутрішніми перестановками. У новому складі понад 70% депутатів – нові обличчя.