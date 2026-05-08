Про наміри Кім Чен Ина повідомляє північнокорейське державне інформагентство KCNA.

Яка загроза для Сеулу?

Генеральний секретар ЦК трудової партії Кореї разом з іншими представниками партійної номенклатури у середу, 6 травня, здійснив візит на велике підприємство з виробництва боєприпасів, де їх ознайомили з новими зразками зброї та бойової техніки. Кім Чен Ин відзначив успіхи у виробництві артилерійської зброї нового покоління. Як заявляють в КНДР, вона має високу мобільність та ударну силу.

Вже цього, 2026 року Пхеньян планує відправити їх трьом підрозділам, які будуть розгорнуті на кордоні з Республікою Корея. Дальність цих САУ (самохідних артилерійських установок) – 60 кілометрів. Це означає, що вони можуть досягати столиці Південної Кореї, Сеула, та столичної агломерації, яка є однією з найбільш численних та густозаселених у світі. В ній мешкає приблизно половина населення країни (23 – 26 мільйонів з 51).

Таке швидке розширення ударної дальності та значне поліпшення ударних можливостей забезпечить великі зміни та переваги в наземних операціях нашої армії,

– заявили у державному інформагентстві.

Що відомо про наміри Пхеньяна?

Очільник КНДР продовжує курс на мілітаризацію країни. Кім заявив, що цього року відбудеться безпрецедентне оновлення та зміцнення національної обороноздатності країни й дав вказівку військовим та працівникам підприємства активізувати зусилля, направлені на посилення військової готовності.

У п'ятницю, 8 травня, очільник Північної Кореї продовжив "екскурсії" на військові об'єкти. Він відвідав есмінець "Чхве Хьон". Кім Чен Ин також наголосив на важливості створення військово-морської бази та посилення власних ВМС.

Зверніть увагу! Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук в етері 24 Каналу розповів, що Путін для поповнення війська використовуватиме не стільки мобілізацію, як шукатиме вже готових солдатів, хоча б 50 – 60 тисяч. Зі слів експерта, такий людський ресурс Кремль може взяти у свого союзника – Північної Кореї. Лакійчук заявив, що Кім Чен Ин продасть їх вже за більшу ціну.

Чи буде КНДР та війна проти України: що відомо?

Кім Чен Ин закликав молодь готуватися до війни проти України. Раніше Північна Корея вже надіслала близько 14 000 військових для участі у бойових діях на боці Росії в Курській області, з яких понад 6 000 загинули.

Росія неодноразово застосовувала північнокорейське озброєння для атак по Україні. У блоках керування ракет КНДР виявлено складові цивільного призначення від провідних брендів. Імовірно, Пхеньян закуповує їх в обхід санкцій.

Також у КНДР відкрили музей на честь ліквідованих Україною окупантів. На церемонії була присутня російська делегація на чолі з В'ячеславом Володіним.