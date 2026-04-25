В урочистій церемонії відкриття меморіального музею візьме участь російська делегація на чолі зі спікером Держдуми Росії В'ячеславом Володіним. Про це пише Yonhap.

Що відомо про відкриття музею окупантів у КНДР?

За даними росЗМІ, Володін також проведе зустрічі з представниками парламенту Північної Кореї.

Після прибуття до країни його зустрів голова Верховного народного зібрання КНДР Чо Йон Вон.

Зауважимо, що це перший у Північній кореї музей, присвячений військовим, які загинули за межами країни.

Будівництво меморіалу розпочалося ще у жовтні минулого року. Він має стати місцем вшанування молодих військових КНДР, які загинули під час участі у війні Росії проти України.

Серед представлених робіт – масштабні скульптури із зображенням бойових сцен і солдатів у повному спорядженні. Деякі з них у два-три рази перевищують людський зріст.

Нагадаємо, що у червні 2024 року Кім Чен Ин та Володимир Путін підписали договір про стратегічне партнерство.

Того ж року восени Північна Корея направила близько 15 тисяч військових у Курську область для відбиття українського контрнаступу.

26 квітня 2025 року Росія заявила, що повернула під свій контроль Курську область.

КНДР допомагає Росії вбивати українців

Росія вже неодноразово використовувала північнокорейські ракети для ударів по Україні.

За даними експертів, одна з ракет, яка впала у Харкові 2 січня 2024 року, за своїми характеристиками повністю збігалася з кресленнями північнокорейських ракет із відкритих наукових джерел Південної Кореї.

Фахівці зазначають, що ракети КНДР мають характерну форму. Наприклад, модель KN-23 має ширший корпус у задній частині та вужчий спереду – така конструкція майже не зустрічається в інших країнах.

Також уламки порівняли з фото північнокорейських ракетних заводів і знайшли багато однакових деталей.

У Міноборони наголосили, що ракети KN-23 і KN-24 не є точною копією російського "Іскандера". Водночас є ознаки, що Північна Корея могла використати ранні розробки цієї ракети та доопрацювати їх самостійно.

Також експерти виявили, що північнокорейські ракети використовують слабше паливо, тому їхні двигуни більші за російські аналоги. Крім цього, під час виробництва застосовуються старі технології, а якість окремих елементів нагадує рівень кількадесятирічної давності. У системах керування ракетами знайшли електронні деталі цивільного призначення від відомих світових брендів. Ймовірно, Пхеньян отримує їх в обхід міжнародних санкцій.