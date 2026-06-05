Про це пише агентство Bloomberg.

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Як повідомило у п'ятницю державне інформаційне агентство "Xinhua", Сі Цзіньпін вперше з 2019 року відвідає Пхеньян 8 – 9 червня на запрошення Кім Чен Ина.

Візит відбувається на тлі активізації дипломатичної діяльності та одночасних сигналів Пхеньяна про подальший розвиток і демонстрацію свого ядерного потенціалу.

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У матеріалі йдеться, що після масштабних самітів із Трампом і Путіним у попередньому місяці цей візит дає змогу Сі показати Китай як одного з небагатьох глобальних гравців, який здатен взаємодіяти з усіма сторонами в умовах глобального розколу.

Зустріч із лідером КНДР також підкреслює вплив Пекіна на північнокорейський режим, попри його обмеженість.

Візит Сі до КНДР відбувається після того, як Кім Чен Ин відвідав військовий парад у Пекіні у вересні 2025 рокую. Також відомо, що Пекін та Пхеньян, які мають давні союзницькі відносини, нещодавно зробили кроки для їхнього зміцнення, відновивши транспортне сполучення між столицями.

Зазначимо, що нині Північна Корея значно прискорила свою ядерну програму, а після початку російського вторгнення в Україну у 2022 році значно поглибила свої військові зв'язки із Москвою.

Востаннє візит Сі у КНДР відбувся у 2019 році. Тоді лідер Китаю закликав Кім Чен Ина рухатись вперед у переговорах зі США щодо ядерної програми, підкреслюючи очікування міжнародної спільноти.

Однак навіть три саміти Трампа із Кімом не змогли змінити позицію Пхеньяна щодо розвитку ядерної програми.