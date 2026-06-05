Про це пише Bloomberg.

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Що відомо про посилення ядерних потужностей КНДР?

Кім 3 червня відвідав, як стверджують північнокорейські ЗМІ, новий завод з виробництва ядерних матеріалів. Його місце розташування приховують.

Аналітики заявили, що він може бути частиною комплексу Йонбен – ключового елементу ядерної програми КНДР.

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На фотографіях, опублікованих Центральним інформаційним агентством Кореї, Кім оглядає, ймовірно, установку зі збагачення урану.

Як пише Bloomberg, це повідомлення з'явилося на тлі спроб адміністрації Трампа продовжити мирні переговори з Тегераном, навіть попри те, що США та Іран обмінялися ударами протягом останніх кількох днів.

Напруженість на Близькому Сході спонукала США перекинути деякі військові ресурси до цього регіону з Азіатсько-Тихоокеанського регіону за останні місяці.

Також про новий ядерний завод заговорили на тлі спекуляцій про те, що президент Китаю Сі Цзіньпін може відвідати Пхеньян.

Коли Сі востаннє відвідував Північну Корею у 2019 році, президент Китаю сказав Кіму, що світ хоче, щоб він досяг прогресу в ядерних переговорах зі США.

Сам Кім зустрічався із Трампом тричі протягом першого терміну американського президента, але останньому так і не вдалося переконати північнокорейського лідера скоротити свою ядерну програму.

А тепер, згідно з повідомленням Центрального агентства національних новин, Кім заявив, що виробничі потужності Північної Кореї з виробництва ядерних матеріалів збройового класу зросли більш ніж удвічі за останні 5 років.

У МАГАТЕ раніше цього року уже попереджали, що КНДР значно збільшила свої можливості з виробництва ядерної зброї та активізувала діяльність на ключових об'єктах.

Оскільки ядерні амбіції Ірану фактично обмежуються, Північна Корея, схоже, налаштована підкреслити, що вона вже фактично є ядерною державою,

– зауважив Ян Му Джін, професор Університету північнокорейських досліджень у Сеулі.

До слова, на тлі постійних загроз Південна Корея планує будівництво свого першого атомного підводного човна.

Щоправда, він не матиме ядерної зброї. Просто ядерні силові установки має переваги над звичайними дизель-електричними.