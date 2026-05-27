Про це повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї.
Дивіться також Режим Кім Чен Ина "озолотився" на підтримці Росії у війні проти України
КНДР випробувала ракети на основі ШІ
У ході випробувань фахівці перевіряли ефективність бойової частини тактичної балістичної ракети спеціального призначення, надійність навігаційної системи 240-міліметрового реактивного снаряда та точність наведення тактичної крилатої ракети з керуванням, що базується на штучному інтелекті.
Нова крилата ракета, кажуть, може вражати цілі на відстані до 100 кілометрів із високою точністю.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Медіа пишуть, що за випробуванням спостерігав лідер КНДР Кім Чен Ин, який позитивно оцінив отримані результати.
Також лідер додав, що чинна міжнародна обстановка потребує постійного зміцнення та модернізації армії, а курс уряду КНДР на розвиток ядерних та звичайних озброєнь залишається незмінним.
Що цьому передувало?
Нагадаємо, дещо раніше в Північній Кореї відбулись тестування стратегічних крилатих ракет. Їх запускали з військового корабля після того, як у КНДР пригрозили відповідними заходами на спільні військові навчання США і Південної Кореї.
Тоді під час випробувань Кім Чен Ин спостерігав за процесом разом із своєю донькою підліткового віку. Відомо, що він доручив своїй доньці одну з ключових ролей у ракетній структурі. Вона відповідає за контроль над ядерним арсеналом країни.
А в кінці березня в КНДР провели випробування модернізованого твердопаливного двигуна підвищеної тяги, який може використовуватися у ракетах для удару по США.