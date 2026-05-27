Про це повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї.

КНДР випробувала ракети на основі ШІ

У ході випробувань фахівці перевіряли ефективність бойової частини тактичної балістичної ракети спеціального призначення, надійність навігаційної системи 240-міліметрового реактивного снаряда та точність наведення тактичної крилатої ракети з керуванням, що базується на штучному інтелекті.

Нова крилата ракета, кажуть, може вражати цілі на відстані до 100 кілометрів із високою точністю.

Медіа пишуть, що за випробуванням спостерігав лідер КНДР Кім Чен Ин, який позитивно оцінив отримані результати.

Також лідер додав, що чинна міжнародна обстановка потребує постійного зміцнення та модернізації армії, а курс уряду КНДР на розвиток ядерних та звичайних озброєнь залишається незмінним.

Що цьому передувало?

Нагадаємо, дещо раніше в Північній Кореї відбулись тестування стратегічних крилатих ракет. Їх запускали з військового корабля після того, як у КНДР пригрозили відповідними заходами на спільні військові навчання США і Південної Кореї.

Тоді під час випробувань Кім Чен Ин спостерігав за процесом разом із своєю донькою підліткового віку. Відомо, що він доручив своїй доньці одну з ключових ролей у ракетній структурі. Вона відповідає за контроль над ядерним арсеналом країни.

А в кінці березня в КНДР провели випробування модернізованого твердопаливного двигуна підвищеної тяги, який може використовуватися у ракетах для удару по США.