Про це йдеться в матеріалі Associated Press.

Що випробовували в Північній Кореї?

Повідомляється, що максимальна тяга двигуна становить 2 500 кілотон, тоді як під час подібного тесту у вересні цей показник оцінювали приблизно у 1 970 кілотон.

За даними Центрального телеграфного агентства Кореї (KCNA), випробування відбулося в межах п'ятирічної програми нарощування озброєнь, спрямованої на модернізацію "стратегічних ударних засобів". Цим терміном у КНДР позначають балістичні ракети з ядерним потенціалом та інші види озброєння.

Кім Чен Ин заявив, що новий двигун має "велике значення для виведення стратегічної військової потуги країни на найвищий рівень".

Водночас KCNA не уточнило, коли і де саме відбулося випробування.

Останніми роками Північна Корея провела низку випробувань міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), демонструючи потенційну здатність досягати території США.

Водночас частина попередніх заяв КНДР щодо успішних випробувань викликала скепсис. Зокрема, у 2024 році Пхеньян повідомляв про тест ракети з кількома боєголовками, однак у Південній Кореї це назвали спробою приховати невдалий запуск.

Деякі іноземні експерти вважають, що КНДР досі стикається з технічними труднощами у створенні повноцінної МБР, зокрема щодо витримування бойовими частинами умов повторного входження в атмосферу. Інші ж не поділяють цієї думки, враховуючи тривалий розвиток ядерної та ракетної програм країни.

