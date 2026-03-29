Об этом говорится в материале Associated Press.

Что испытывали в Северной Корее?

Сообщается, что максимальная тяга двигателя составляет 2 500 килотонн, тогда как во время подобного теста в сентябре этот показатель оценивали примерно в 1 970 килотонн.

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (KCNA), испытания состоялось в рамках пятилетней программы наращивания вооружений, направленной на модернизацию "стратегических ударных средств". Этим термином в КНДР обозначают баллистические ракеты с ядерным потенциалом и другие виды вооружения.

Ким Чен Ын заявил, что новый двигатель имеет "большое значение для вывода стратегической военной мощи страны на самый высокий уровень".

В то же время KCNA не уточнило, когда и где именно состоялось испытание.

В последние годы Северная Корея провела ряд испытаний межконтинентальных баллистических ракет (МБР), демонстрируя потенциальную способность достигать территории США.

В то же время часть предыдущих заявлений КНДР об успешных испытаниях вызвала скепсис. В частности, в 2024 году Пхеньян сообщал о тесте ракеты с несколькими боеголовками, однако в Южной Корее это назвали попыткой скрыть неудачный запуск.

Некоторые иностранные эксперты считают, что КНДР до сих пор сталкивается с техническими трудностями в создании полноценной МБР, в частности по выдерживанию боевыми частями условий повторного вхождения в атмосферу. Другие же не разделяют этого мнения, учитывая длительное развитие ядерной и ракетной программ страны.

