Об этом говорится в материале Associated Press.
Что испытывали в Северной Корее?
Сообщается, что максимальная тяга двигателя составляет 2 500 килотонн, тогда как во время подобного теста в сентябре этот показатель оценивали примерно в 1 970 килотонн.
По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (KCNA), испытания состоялось в рамках пятилетней программы наращивания вооружений, направленной на модернизацию "стратегических ударных средств". Этим термином в КНДР обозначают баллистические ракеты с ядерным потенциалом и другие виды вооружения.
Ким Чен Ын заявил, что новый двигатель имеет "большое значение для вывода стратегической военной мощи страны на самый высокий уровень".
В то же время KCNA не уточнило, когда и где именно состоялось испытание.
В последние годы Северная Корея провела ряд испытаний межконтинентальных баллистических ракет (МБР), демонстрируя потенциальную способность достигать территории США.
В то же время часть предыдущих заявлений КНДР об успешных испытаниях вызвала скепсис. В частности, в 2024 году Пхеньян сообщал о тесте ракеты с несколькими боеголовками, однако в Южной Корее это назвали попыткой скрыть неудачный запуск.
Некоторые иностранные эксперты считают, что КНДР до сих пор сталкивается с техническими трудностями в создании полноценной МБР, в частности по выдерживанию боевыми частями условий повторного вхождения в атмосферу. Другие же не разделяют этого мнения, учитывая длительное развитие ядерной и ракетной программ страны.
Кто может ударить по США?
Разведка США предполагает, что враждебные государства могут нанести американской материковой части ракетные удары. Речь идет о Китае, России и Северной Корее.
Кроме того, разведка заявила, что иностранные арсеналы ракет, в частности ядерные, представляют угрозу для спутников. По их данным, Россия работает над новым спутником, который будет нести ядерное оружие как средство противоспутниковой борьбы.