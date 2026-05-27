Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

КНДР испытала ракеты на основе ИИ

В ходе испытаний специалисты проверяли эффективность боевой части тактической баллистической ракеты специального назначения, надежность навигационной системы 240-миллиметрового реактивного снаряда и точность наведения тактической крылатой ракеты с управлением, базирующейся на искусственном интеллекте.

Новая крылатая ракета, говорят, может поражать цели на расстоянии до 100 километров с высокой точностью.

Медиа пишут, что за испытанием наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, который положительно оценил полученные результаты.

Также лидер добавил, что действующая международная обстановка требует постоянного укрепления и модернизации армии, а курс правительства КНДР на развитие ядерных и обычных вооружений остается неизменным.

Что этому предшествовало?

Напомним, несколько ранее в Северной Корее состоялись тестирования стратегических крылатых ракет. Их запускали с военного корабля после того, как в КНДР пригрозили ответными мерами на совместные военные учения США и Южной Кореи.

Тогда во время испытаний Ким Чен Ын наблюдал за процессом вместе со своей дочерью подросткового возраста. Известно, что он поручил своей дочери одну из ключевых ролей в ракетной структуре. Она отвечает за контроль над ядерным арсеналом страны.

А в конце марта в КНДР провели испытания модернизированного твердотопливного двигателя повышенной тяги, который может использоваться в ракетах для удара по США.